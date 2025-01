Distrito 4 de Guayas: “Por lo menos que vengan a conocer los cantones”

Electores de los 21 cantones del distrito 4 de Guayas conversaron con EXPRESO acerca de lo que esperan de los futuros asambleístas que los representarán. En este grupo, se escogerán a seis asambleístas; aquí viven cerca de 1’184,302 personas.

Sixto Mora vive en La Aurora, en el cantón Daule, y trabaja como taxista, en la entrada de la parroquia. Él manifiesta que “no hay que votar por los mismos porque no han hecho nada”.

Seguridad

Mora espera que quienes ganen los comicios, el 9 de febrero de 2025, “por lo menos vengan a conocer el cantón”, porque comenta que ninguno de los que han ganado se han acercado a la población para conversar sobre sus necesidades.

En cambio, Juan José Franco, quien tiene su restaurante en esta zona, expresa que allí ellos necesitan que se preocupen en fiscalizar porque antes el país era seguro, pero ahora ya no. A su vez, que elaboren leyes fundamentales para implementar seguridad porque la inseguridad los tiene estancados. “Somos un pueblo resiliente y con la seguridad podremos salir adelante económicamente”.

Con él concuerda María Fernanda Martínez. Ella tiene un negocio gastronómico en Lomas de Sargentillo y narra que “últimamente el cantón se ha vuelto un poco peligroso”, porque se han registrado varios sicariatos y muchos locales han optado por cerrar, debido a las ‘vacunas’. Denuncia que, aunque la zona cuenta con policías, estos no tienen motos ni patrulleros. Por lo que pide que los futuros asambleístas tomen en cuenta el cantón y fiscalicen al Ministerio del Interior.

Los futuros legisladores deberían ser firmes con las leyes que elaboran porque en La Aurora hay venta de drogas y consumidores. No hay seguridad policial aquí.

Jesenia Carranza

Moradora de Daule

Combatir a una sociedad injusta

En Pedro Carbo, María Tomalá indica que ellos deberían trabajar para erradicar la corrupción que hay en el cantón, además de hacer algo para que ya no haya más muertes. Carlos Ruiz tiene su negocio de venta de gallinas a la salida de Nobol y él cree que deberían ser más enfáticos con las leyes porque “uno trabajando todo el día y de pronto le quiten la plata, cuando se necesita de esos recursos. No vale quedarse con las manos cruzadas porque no hay quien nos cuide”.

Cuando se llama a la Policía, ellos ya se han ido y nadie va tras los delincuentes, denuncia. Eduardo Rosas es oriundo de Lomas de Sargentillo y para él, “por lo menos deben hacer unas leyes para que todos los sinvergüenzas que deben plata paguen al Servicio de Rentas Internas y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y así puedan participar en la política; pero si tienen rabo de paja que no lo hagan”. Es necesario que los políticos estén al día en sus deudas para que no solo cobren al pueblo. “¿Cómo pueden exigir a los demás si ellos no pagan?”.

Los legisladores de este distrito deberían velar por que el cantón tenga un hospital porque muchos debemos ir hasta Guayaquil para tener atención médica.

Gregoria Pita

Moradora de Santa Lucía

Impulsar a la juventud

Por otro lado, Jan Plúas reside en Santa Lucía y expone que ellos deberían preocuparse por los niños, adolescentes y los jóvenes para que no se “descarrilen”. En este cantón de Guayas, señala que no tienen buenos espacios deportivos; cuenta que hay bastantes canchas abandonadas. Así también, las calles del cantón necesitan ser intervenidas y el municipio no lo hace, por lo que cree que deberían fiscalizar a los cabildos.

“Hasta ahora, los asambleístas no han hecho nada, por eso la queja”. Justin Holguín es comerciante en Lomas de Sargentillo y para él, los futuros legisladores deberían fiscalizar el Ministerio de Salud, porque en los centros de salud “uno va y no encuentra medicina”.

De igual manera, el Ministerio de Educación porque a este cantón los libros llegaron cuando el año escolar está finalizando. Pedro Salazar, de Pedro Carbo, expone que ellos deberían también investigar porque la carretera Pedro Carbo – Manglar Alto nunca se ejecutó ese proyecto que tiene data. Afirma que muchos se beneficiarían.

Habitantes. La provincia de Guayas tiene cuatro circunscripciones; en total, 4’391.923 personas viven en esta provincia según datos del INEC de 2022.

