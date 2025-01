Distrito 1 de Guayas: Exige seguridad, solución energética y reactivación económica

La provincia del Guayas es el territorio con más electores en Ecuador. Por ello, designa a 24 de los 151 asambleístas que deben posesionarse después de los comicios generales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso que el número de votantes se divida en cuatro circunscripciones. Cada una elegirá a seis legisladores.

Las elecciones en Ecuador tendrán 943 observadores acreditados Leer más

La circunscripción número 1 incluye ocho parroquias urbanas del centro-sur de Guayaquil, además de dos del norte de la ciudad. En total, se trata de 977.703 personas que deben decidir entre 96 aspirantes pertenecientes a 16 organizaciones políticas.

Diario EXPRESO dialogó con moradores de dichos sectores para conocer sus expectativas sobre los próximos legisladores, quienes serán elegidos en las votaciones del 9 de febrero para un periodo de gestión de cuatro años.

Gabriel Velasteguí, padre de familia y emprendedor que vive cerca del parque Forestal, lamenta que en estas elecciones los candidatos no despierten el interés ciudadano porque ni siquiera promueven propuestas concretas en sus actos de campaña electoral.

“La calidad de los legisladores ha ido empeorando año tras año. Ahora que estamos en el peor momento, priorizan bailes y ‘superpoderes’ en vez de demostrar qué tan bien preparados están para formular leyes o presentar a la gente los proyectos que impulsarán si llegan a ocupar una curul”.

Elecciones Ecuador 2025 | Las 12 multas electorales: consulte aquí si tiene deudas Leer más

Agrega que la desconfianza se profundiza porque se ha vuelto común que los asambleístas no cumplan con su periodo de mandato.“Espero que los legisladores sean quienes realmente vayan a asistir a la Asamblea, no sus suplentes, porque por algo ellos fueron elegidos. Deben dignificar el trabajo legislativo, no olvidar para qué están ahí”.

El escultor Joshua Jurado, quien tiene su taller de arte llamado Estudio Infinito en las calles Villavicencio y García Goyena, espera que los futuros legisladores al menos tengan conocimiento de las responsabilidades que asumirán, para que cumplan con sus funciones a cabalidad.

“El trabajo de ellos es muy lento, se dedican a lo mediático. Por eso las nuevas leyes no son eficientes o llegan tarde a la urgencia que tiene el país. Además, no se trata de crear normativa por crear; deben tener un conocimiento profundo de la realidad de cada territorio”, sostiene.

Daniel Noboa encargó por tres días la Presidencia para ir hacer actos de campaña. Cortesía: Presidencia.

Añade que el cargo a ocupar es muy importante y deben ejercerlo con honestidad, no para beneficiarse. “Esto no es solo por mi distrito, sino por todos los sectores del país. El plan que tengan debe responder a lo que necesita el Ecuador, para no perder tiempo entre tantas cosas que se deben mejorar”.

¿Cuál será el horario del Registro Civil para cedularse previo a las elecciones? Leer más

Un criterio similar tiene el comunicador social Gabriel García Flores, quien ha seguido de cerca las declaraciones de los candidatos en entrevistas e intervenciones públicas. Acepta que está decepcionado del nivel de debate.

“No profundizan en nada, simplemente dan un discurso acorde a los intereses del partido o movimiento al que pertenecen. Lo que verdaderamente queremos saber son las soluciones que tienen y qué tan viables son. La filosofía del partido no sirve para nada”, expresa.

Insiste en que no desea que pierdan el tiempo fiscalizando a “su enemigo político”, cuando se podría trabajar en conjunto para iniciar un camino hacia la depuración de la corrupción en las instituciones públicas, en la seguridad, justicia y otros ámbitos que presentan irregularidades.

“Con el tipo de campaña que se muestra, no creo que logremos lo que deseamos como ciudadanos con la nueva Asamblea Nacional. Parece un reflejo de lo que ya hemos vivido en los últimos años. Es deprimente ver cómo se busca proteger a un equipo político en el poder y ganar espacio, en lugar de legislar y fiscalizar a favor de quienes los eligieron”, lamenta.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.