Policía lanza talleres de defensa personal gratuitos; ¿qué necesitas saber?

El curso gratuito de defensa personal se desarrollará en seis ciudades del país todos los sábados y martes

La Policía Nacional del Ecuador abre espacios para la ciudadanía con el taller gratuito “Seguridad y Convivencia: Defensa Personal Ciudadana”, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y la autoprotección en el entorno urbano. Los encuentros iniciaron el sábado 1 de noviembre de 2025 y se extenderán hasta el 20 de diciembre en seis ciudades del país.

RELACIONADAS Ministerio de Educación lanza protocolo para prevenir la discriminación en escuelas

Los talleres serán dictados por instructores del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Dirección Nacional de Policía Preventiva y Comunitaria (Dnpolco). Las jornadas se realizarán todos los sábados y martes, en horario de 08:00 a 10:00, con el objetivo de que más ciudadanos puedan participar sin afectar sus rutinas laborales.

Talleres en Quito y Guayaquil

En Quito, las clases se desarrollarán en el Parque La Carolina, Cruz del Papa, mientras que en Guayaquil el punto de encuentro será el Cuartel Modelo. Ambas ciudades iniciarán las actividades el sábado 1 de noviembre, siendo las primeras en abrir el cronograma nacional de capacitación ciudadana.

Lea también: Drogas en Guayaquil: Capturan a lituano buscado por Interpol por narcotráfico

El cronograma detalla que las fechas de ejecución en estas ciudades se mantendrán de forma continua hasta el 16 de diciembre, con sesiones programadas para el 1, 8, 15, 22, 29 de noviembre y el 6, 13 y 20 de diciembre, además de los martes respectivos.

Capacitaciones en la Costa y Sierra

Daniel Noboa viajará a EE. UU. en pleno inicio de la campaña electoral Leer más

Las provincias de Manabí, Los Ríos, Azuay y El Oro se sumarán al programa desde el martes 11 de noviembre de 2025. En estos lugares, los talleres se realizarán en espacios abiertos para garantizar el acceso ciudadano. En Manta, el punto de encuentro será la Playa Murciélago; en Quevedo, el Malecón; en Cuenca, el Parque Miraflores; y en Machala, el Parque Zoila.

De acuerdo con la programación oficial, las clases se mantendrán con la misma frecuencia y horario, de 08:00 a 10:00, con instructores especializados en técnicas de defensa personal, convivencia y control de situaciones de riesgo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ