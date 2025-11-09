Daniel Noboa reemplaza al jefe de la Casa Militar de la Presidencia

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el relevo del jefe de la Casa Militar de la Presidencia del Ecuador.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el relevo del jefe de la Casa Militar de la Presidencia del Ecuador, perteneciente al Ejército ecuatoriano, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 205, emitido el 8 de noviembre de 2025.

(Sigue leyendo: Ecuador vive su año más violento: causas del récord histórico de homicidios en 2025)

A través de esta disposición, Noboa cesó en sus funciones al general de brigada Milton Rodríguez y designó al general de brigada Gustavo Enrique Iturralde Maya como su reemplazo. Ambos oficiales pertenecen al Ejército ecuatoriano.

La decisión se produce en un contexto marcado por recientes incidentes de seguridad que involucraron al mandatario, entre ellos el ataque a la caravana presidencial durante una protesta en la provincia del Cañar y la investigación de un presunto intento de envenenamiento.

La Casa Militar Presidencial es el organismo encargado de la protección, asistencia logística y protocolo militar del presidente y su familia. Cortesía

La Casa Militar Presidencial es el organismo encargado de la protección, asistencia logística y protocolo militar del presidente y su familia, además de coordinar la seguridad de las instalaciones del Palacio de Carondelet.

Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones específicas del cambio, aunque el decreto confirma que Iturralde asumirá de inmediato sus funciones al frente del equipo encargado de la seguridad presidencial.

Caravana de Daniel Noboa atacada en Cañar y posibles envenenamiento

La Presidencia de la República confirmó el martes 7 de octubre de 2025 que la caravana en la que se trasladaba el presidente Daniel Noboa hacia la provincia de Cañar fue atacada por un grupo de personas armadas con palos y piedras.

(Te puede interesar: ¿Intentaron envenenar a Daniel Noboa? El presidente finalmente respondió)

La reacción del Gobierno a la liberación de detenidos por ataque a Daniel Noboa Leer más

Según informó Presidencia, el ataque sucedió cuando el mandatario se dirigía anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia, entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco y entregar el convenio de financiamiento para la construcción de sistema de alcantarillado.

Daniel Noboa está convencido de que fue víctima de un intento de envenenamiento, en Los Ríos. "Le puedo decir lo que sé, ninguno de los dos somos ingenieros químicos", de dijo al periodista de CNN, Fernando del Rincón. "Pero sí había tres químicos diferentes, con una altísima concentración y prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental o el empaque", comentó.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ