¿Intentaron envenenar a Daniel Noboa? El presidente finalmente respondió

En medio de las movilizaciones, el mandatario afirmó haber sido víctima de ataques, uno de ellos en Los Ríos

El presidente Daniel Noboa está convencido de que fue víctima de un intento de envenenamiento, en Los Ríos. "Le puedo decir lo que sé, ninguno de los dos somos ingenieros químicos", de dijo al periodista de CNN, Fernando del Rincón. "Pero sí había tres químicos diferentes, con una altísima concentración y prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental o el empaque", comentó.

En la entrevista grabada, difundida la noche del jueves 23 de octubre del 2025, el presidente Noboa insistió en que no ve posible que la acción no haya sido intencional. En Los Ríos le regalaron una mermelada y unos chocolates, productos que examinó su equipo.

Según el relato del mandatario, la Casa Militar presentó una denuncia penal, "siguiendo los procedimientos en un Estado de derecho, con pruebas; debe haber pericia, un procedimiento legal".

En el recinto Buena Vista, en Vinces, Los Ríos, una emprendedora, con un negocio pequeño denominado Chocolates Yoli, sería la implicada en esta investigación. En declaraciones que se difunden en una red social, la señora Yolanda dijo que ella entregó sus chocolates a una asociación. "Jamás estoy para hacer daño a nadie".

Nadie quiere que le lancen un volador ni piedras ni que lo envenenen, dijo el mandatario

"Fiscalía dijo que la aprehensión no siguió el procedimiento regular. No dijo que no hubo delito", señaló sobre el ataque que según la ministra Inés Manzano, enfrentó la caravana presidencial.

"Todos los días se corre riesgos por luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico y gente muy mala", dijo Noboa. "No es que fueron palos y piedras nomás, también hubo cohetes caseros, bombas molotov, proyectiles que pueden matar", respondió cuando se le recordó que no se encontraron indicios de balas, como había asegurado la ministra Manzano.

Aunque el alcalde de El Tambo aseguró que la Presidencia de la República ignoró por completo sus alertas y decidió acudir a esa zona en Cañar, en medio de la movilización indígena, que impulsó la Conaie por la eliminación del subsidio al diésel. El presidente insistió en que los implicados fueron liberados, pero no significa que no serán procesados.

