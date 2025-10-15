Daniel Noboa reacciona a coche bomba en Guayaquil: "Se nota su desesperación"

El presidente ecuatoriano vinculó a la minería ilegal en Buenos Aires con el atentado ocurrido el 14 de octubre de 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó este 15 de octubre de 2025 al atentado con coche bomba registrado en las inmediaciones de un concurrido centro comercial del norte de Guayaquil, la tarde del 14 de octubre de 2025.

La tarde del 14 de octubre de 2025, según los reportes de la Policía Nacional, una camioneta fue abandonada en las inmediaciones de un concurrido centro comercial de la av. Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil. Minutos después de prenderse en llamas, el automotor explotó, dejando una persona fallecida, una veintena de heridos y daños materiales en los edificios aledaños.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lamentó la explosión del 14 de octubre y denunció una estructura terrorista activa. Criticó a la Fiscalía por liberar a un sospechoso clave de un atentado previo.



Atentado en Guayaquil estaría vinculado a operativo contra minería ilegal

Durante un evento realizado en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa sostuvo que el atentado en el Puerto Principal estaría vinculado con un reciente operativo de las Fuerzas Armadas en contra de la minería ilegal en el sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.

"Nosotros estamos bombardeándolos en la minería ilegal en Buenos Aires y ellos planifican coches bombas en Guayaquil, Churute y la vía Cuenca-Molleturo. Se nota la desesperación de ellos, de impedir que hagamos las cosas bien", reaccionó el mandatario.

De acuerdo con Noboa, los grupos criminales detrás de los atentados en todos estos puntos tienen como objetivo "desequilibrar un gobierno, que se enfoque en un sector en particular y que no atienda las necesidades en otros lugares".

Un coche bomba explotó al frente de un centro comercial de Guayaquil. alex lima

Noboa cuestiona críticas de un "auto atentado" y señala a autoridades locales

El presidente Daniel Noboa cuestionó las críticas recibidas por parte del expresidente Rafael Correa sobre que el coche bomba registrado en Guayaquil respondería a un auto atentado planificado por el propio Gobierno Nacional. Además, señaló que la lupa debe estar en otras autoridades.

"Los prófugos son los que andan insultando diciendo que me hago un auto atentado. Otros dirigentes y autoridades que están relacionados con Los Lobos, con Los Choneros, viene a nosotros decir que necesitan respuestas: mírese al espejo u pregúntese a usted mismo si vale la pena estar con el mal y no con el bien", dijo el mandatario.

