Correísmo exige renuncia de ministros tras victoria del No en consulta popular

Viviana Veloz pidió la renuncia de los ministros tras la victoria del No en la consulta popular.

Un día después de que los ecuatorianos rechazaran las cuatro preguntas de la Consulta Popular y Referéndum 2025, la asambleísta y presidenta de la Comisión de la Niñez, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, pidió la renuncia inmediata de los ministros del gobierno. Veloz señaló que muchos de estos funcionarios “ni siquiera estarían ocupando un ministerio” si fueran honestos y coherentes con el país, y añadió que “por dignidad deberían dar un paso al costado”.

La legisladora también cuestionó el manejo de los medios públicos, afirmando que se han convertido en “máquinas de propaganda, mentiras y persecución”. “Estos espacios deberían ser herramientas al servicio del ciudadano y no instrumentos de relato político”, agregó, denunciando el uso indebido de las cuentas oficiales del Estado.

Derrota del gobierno y mensaje de Viviana Veloz tras consulta

El pronunciamiento del correísmo ocurre en medio del rechazo de las cuatro preguntas planteadas por el gobierno, con una tendencia marcada hacia el “no” según el 65 % de actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Veloz señaló que este resultado es “el triunfo del pueblo ecuatoriano… de la gente que hoy le puso un freno al autoritarismo, a la autocracia, a la plutocracia, al abandono” y enfatizó que no se trata de un triunfo partidista, sino del pueblo.

La legisladora añadió que el “No” ganó por las víctimas del paro nacional, por los pacientes que no recibieron atención médica, por la falta de medicinas y por el incremento del IVA que afecta a los hogares.

También destacó que la consulta refleja el rechazo a la destrucción de la biodiversidad y a la corrupción, citando casos como Progen, ATM, Porsche, Lama y Olón, que evidencian conflictos de interés en distintas instituciones del país.

Noboa reconoce resultados y reitera compromiso con el país

El presidente Daniel Noboa se pronunció la noche del domingo 16 de noviembre, reconociendo implícitamente los resultados: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

El mandatario añadió que su compromiso con el país “no cambia; se fortalece” y aseguró que continuará trabajando con todas las herramientas disponibles para cumplir con las necesidades de los ecuatorianos.

Veloz concluyó su pronunciamiento recordando que, aunque Noboa haya ganado formalmente una elección, “ha quedado demostrado que usted es un fraude democrático y hoy le exigimos, presidente, que se dedique a gobernar, porque cada día del resto de su mandato, le vamos a recordar este 16 de noviembre que es histórico”.

