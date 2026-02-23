Concurso para fiscal: equipo técnico que ayudará a revisar postulaciones se instaló

El equipo técnico está conformado por delegados de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS)

Sandra Margarita Armijos Mijas (c), delegada de Andrés Fantoni, dirige el equipo técnico del concurso para fiscal general del Estado.

El equipo técnico de apoyo a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado se instaló este lunes 23 de febrero de 2026. Este cuerpo colegiado, conformado por delegados de los consejeros de Participación Ciudadana, ayudará en la revisión de las postulaciones al cargo de fiscal general del Estado.

Los integrantes del equipo técnico fueron designados en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) del 4 de febrero de 2026. Los siete miembros de equipo son delegados de los consejeros. Los delegados son:

Sandra Margarita Armijos Mijas (delegada de Andrés Fantoni) Samantha Belén Carrera Sánchez (delegada de Jazmín Enríquez) María Belén Cadena Ramírez (delegada de Nicole Bonifaz) David Marcelo Rojas Cajas (delegado de Piedad Cuarán) Diego Fernando Carlosama Collaguazo (delegado de Roberto Gilbert) Luis Antonio Cueva Ordoñez (delegado de David Rosero) Diana Marvella Rosero Mora (delegado de Johanna Verdezoto)

Los requisitos para postular al cargo de fiscal general es ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos y tener título de abogado. Matthew Herrera

Delegada de Andrés Fantoni dirige el equipo técnico del concurso

En su primera sesión de trabajo, realizada este lunes 23 de febrero de 2026, el equipo técnico del concurso para fiscal general del Estado escogió a sus autoridades y resolvió solicitar al Pleno del CPCCS la designación de sus suplentes.

El equipo técnico designó a Sandra Margarita Armijos Mijas, delegada del presidente Andrés Fantoni, como coordinadora, y a Diego Fernando Carlosama Collaguazo, delegado de Roberto Gilbert, como subcoordinador. Por su parte, Luis Antonio Cueva Ordoñez, delegado de David Rosero, fue elegido secretario del equipo técnico.

Equipo técnico ayudará a revisar postulaciones al concurso para fiscal general

De acuerdo con el artículo 31 del reglamento del concurso, el equipo técnico es el encargado de brindar apoyo a la Comisión Ciudadana de Selección en la revisión de requisitos de las postulaciones al concurso para fiscal general del Estado.

Desde el 18 de febrero de 2026 se reciben las postulaciones del concurso para fiscal general del Estado en la matriz del CPCCS o sus delegaciones provinciales. El plazo para postularse para fiscal general termina el 3 de marzo de 2026.

