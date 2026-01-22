Comisión del concurso para fiscal con vía libre: inadmiten acción de protección

La posesión de los comisionados ciudadanos está prevista para este 22 de enero de 2026.

La jueza Ofelia Angélica Crespo Zamora, de la Unidad Judicial Norte de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil, resolvió inadmitir la acción de protección con medida cautelar que buscaba frenar la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, prevista para este 22 de enero de 2026.

Dicha acción de protección con medida cautelar fue presentada por el abogado y expostulante a comisionado ciudadano, Joselito Argüello, quien alegó vulneraciones de derechos al haber sido descalificado del proceso tras una impugnación presentada en su contra durante la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

El Pleno del CPCCS resolvió, este 21 de enero, convocar a la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, en medio de cuestionamientos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.



Los detalles: https://t.co/t0gwZHm0AY — Diario Expreso (@Expresoec) January 21, 2026

¿Por qué fue inadmitida la acción de protección de Argüello?

En su análisis, la jueza Ofelia Angélica Crespo Zamora hizo hincapié en la jurisdicción donde se presentó la acción de protección con medida cautelar, recalcando que la norma establece parámetros claros sobre en qué casos se puede extender la misma al domicilio del denunciante.

RELACIONADAS CPCCS responde a críticas y ratifica la comisión del concurso para fiscal general

En ese sentido, señaló que Argüello presentó el recurso en Guayaquil, pero que el acto impugnado sucedió en Quito. "En consecuencia, se desprende del contenido de la demanda constitucional que el lugar en donde se originó el acto y en donde se producen sus efectos es en la Ciudad de Quito".

Por ello, de acuerdo con el expediente, la jueza Crespo Zamora resolvió inadmitir la acción de protección con medida cautelar por "falta de competencia en razón del territorio" y ordenó el archivo de la causa presentad por Argüello.

Andrés Fantoni preside el Consejo de Participación Ciudadana. ARCHIVO: CPCCS

Posesión de comisionados del concurso para fiscal con vía libre

Con la inadmisión de la acción de protección con medida cautelar de Argüello, la posesión de los comisionados ciudadanos del concurso para fiscal general tiene vía libre. La posesión está prevista para las 15:00 de este 22 de enero de 2026.

Sin embargo, existen reclamos de la propia veeduría ciudadana del proceso, que durante la conformación de la Comisión Ciudadana alertó sobre varias irregularidades que pondrían en riesgo la legitimidad del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

A la veeduría se suman las observaciones de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que en su informe más reciente alertó sobre la admisión de comisionados que no debieron ser aceptados, además de otras inconsistencias detectadas en esta fase previa del concurso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!