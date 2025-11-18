Caso Las Malvinas: audiencia se suspende por enfermedad de un militar

El proceso, que se encuentra en su octavo día, se sigue contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas no se reinstaló debido a la condición médica de uno de los procesados.

La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas, prevista para la mañana del martes 18 de noviembre en la Unidad Penal del Albán Borja, no se reinstaló debido a la condición médica de uno de los procesados.

El abogado del uniformado informó que el militar fue trasladado desde el centro de reclusión hasta un hospital para recibir atención, lo que impidió su participación presencial y telemática en la diligencia.

El proceso, que se encuentra en su octavo día, se sigue contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por el presunto delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad. Según la Fiscalía, los adolescentes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil y trasladados a la parroquia Taura, en Naranjal, donde habrían sido agredidos. Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en un sector conocido como Casa de Zinc.

Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado 19 pruebas, entre ellas dos testimonios anticipados y reconstrucciones de los hechos. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para retomar la audiencia, que se desarrolla bajo alta expectativa por la gravedad del caso y la participación de personal militar.

Video de agresiones a menores

En el juicio por la presunta desaparición forzada y asesinato de cuatro adolescentes en el sector Las Malvinas, Guayaquil, un familiar de uno de los militares procesados reveló detalles sobre un video que muestra golpes e insultos contra los menores. Según su declaración, el uniformado grabó las imágenes “porque las cosas se estaban saliendo de control”, de acuerdo con el expediente revisado por la Fiscalía.

El testigo aseguró que recibió el video directamente del militar, en el que se observa a varios uniformados agrediendo verbal y físicamente a los jóvenes. "Agradece que no te metí un tiro", "Me dan ganas de sacarte la p...", fueron algunos de los insultos", según el testimonio.

También contó que le enviaron el video, porque un oficial de la FAE ordenó borrar los videos. Esta versión coincide con otros testimonios presentados en la audiencia, donde se confirmó que los adolescentes fueron golpeados antes de su desaparición.

Corte Constitucional oirá a los familiares de los niños asesinados

La Corte Constitucional (CC) programó para el 21 de noviembre de 2025 la audiencia relacionada con el caso Las Malvinas, que investiga la desaparición y posterior asesinato de los adolescentes Josué, Ismael, Nehemías y Steven, ocurridos tras una detención militar en diciembre de 2024.

La Corte Constitucional ha convocado a una audiencia pública, de carácter reservado y telemático, para el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 10:00, con el propósito de recopilar argumentos antes de emitir su sentencia definitiva. Este procedimiento se enmarca en la Acción Extraordinaria de Protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el padre de uno de los menores

