Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas no se reinstaló debido a la condición médica de uno de los procesados.
La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas no se reinstaló debido a la condición médica de uno de los procesados.Freddy Rodríguez / Expreso

Caso Las Malvinas: audiencia se suspende por enfermedad de un militar

El proceso, que se encuentra en su octavo día, se sigue contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

La audiencia de juicio por el caso Las Malvinas, prevista para la mañana del martes 18 de noviembre en la Unidad Penal del Albán Borja, no se reinstaló debido a la condición médica de uno de los procesados. 

(Te invitamos a leer: Caso Las Malvinas: Peritajes y nuevos testigos marcan el séptimo día de juicio)

El abogado del uniformado informó que el militar fue trasladado desde el centro de reclusión hasta un hospital para recibir atención, lo que impidió su participación presencial y telemática en la diligencia.

El proceso, que se encuentra en su octavo día, se sigue contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por el presunto delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad. Según la Fiscalía, los adolescentes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil y trasladados a la parroquia Taura, en Naranjal, donde habrían sido agredidos. Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en un sector conocido como Casa de Zinc.

Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado 19 pruebas, entre ellas dos testimonios anticipados y reconstrucciones de los hechos. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para retomar la audiencia, que se desarrolla bajo alta expectativa por la gravedad del caso y la participación de personal militar.

RELACIONADAS

Video de agresiones a menores

En el juicio por la presunta desaparición forzada y asesinato de cuatro adolescentes en el sector Las Malvinas, Guayaquil, un familiar de uno de los militares procesados reveló detalles sobre un video que muestra golpes e insultos contra los menores. Según su declaración, el uniformado grabó las imágenes “porque las cosas se estaban saliendo de control”, de acuerdo con el expediente revisado por la Fiscalía.

(Te puede interesar: Caso Las Malvinas: Corte Constitucional oirá a los familiares de los niños asesinados)

La audiencia de juicio contra 17 militares procesados por desaparición forzada en el caso Las Malvinas.

Caso Las Malvinas: ¿Qué está retrasando el juicio contra 17 militares en Guayaquil?

Leer más

El testigo aseguró que recibió el video directamente del militar, en el que se observa a varios uniformados agrediendo verbal y físicamente a los jóvenes. "Agradece que no te metí un tiro", "Me dan ganas de sacarte la p...", fueron algunos de los insultos", según el testimonio.

También contó que le enviaron el video, porque un oficial de la FAE ordenó borrar los videos. Esta versión coincide con otros testimonios presentados en la audiencia, donde se confirmó que los adolescentes fueron golpeados antes de su desaparición.

Corte Constitucional oirá a los familiares de los niños asesinados

La Corte Constitucional (CC) programó para el 21 de noviembre de 2025 la audiencia relacionada con el caso Las Malvinas, que investiga la desaparición y posterior asesinato de los adolescentes Josué, Ismael, Nehemías y Steven, ocurridos tras una detención militar en diciembre de 2024.

La Corte Constitucional ha convocado a una audiencia pública, de carácter reservado y telemático, para el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 10:00, con el propósito de recopilar argumentos antes de emitir su sentencia definitiva. Este procedimiento se enmarca en la Acción Extraordinaria de Protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el padre de uno de los menores

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Municipio cancela proyecto de Malecón 3000 en parque Samanes: esta fue la razón

  3. ¿Quién es Abby Riqueros? La historia de nueva Reina de Guayaquil 2025

  4. Cómo actúa un mecanismo molecular y sus implicaciones fisiológicas

  5. Correísmo: "Cambian escenografía, pero el guion es el mismo", tras bajas del gabinete

LO MÁS VISTO

  1. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  2. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  3. ¿Qué pasa con ChatGPT, X y Canva?

  4. Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

  5. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

Te recomendamos