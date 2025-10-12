Caso Euro 2024: Tribunal suspende audiencia por lavado de activos contra 7 procesados

La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía presentará su alegato de cierre

El Tribunal Penal suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos.

El Tribunal Penal especializado en crimen organizado suspendió la audiencia de juicio contra cuatro personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en el denominado Caso Euro. La diligencia será reinstalada el lunes 13 de octubre a las 08:30, cuando la Fiscalía General del Estado presentará su alegato de cierre.

El proceso judicial involucra al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, su pareja y varios socios ecuatorianos, quienes habrían constituido empresas de fachada para mover más de 4,3 millones de dólares entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía, los fondos provenían de actividades vinculadas al narcotráfico, y fueron canalizados a través de inversiones en camaroneras, bienes raíces y compañías de seguridad.

Durante la etapa de instrucción fiscal, se ejecutaron allanamientos en cuatro provincias y se incautaron bienes, cuentas bancarias, armas, dinero en efectivo y documentación relevante. Las autoridades europeas también colaboraron en el caso, que incluye antecedentes penales del principal acusado en países como Austria, Croacia y Alemania

Operativo. El caso Euro 2024 reveló en noviembre las actividades del Cartel Balcánico en Ecuador. Foto: Cortesía

La audiencia de juicio se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de traductores judiciales, debido a la nacionalidad de algunos procesados. El caso ha sido calificado como uno de los más complejos en materia de lavado de activos en Ecuador.

¿Qué reveló los informes de la UAFE?

De acuerdo con los informes presentados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la organización habría lavado aproximadamente 4,3 millones de dólares a través de operaciones bancarias, compra de bienes y movimientos societarios dentro del país.

El caso lleva el nombre de Euro 2024 debido a la presunta conexión internacional del dinero proveniente de Europa. Para garantizar la traducción de los documentos y testimonios, en la audiencia participan traductores de serbio, croata, eslovaco, inglés y alemán.

