Canciller de Colombia tras la reunión con Ecuador: "Propusimos diferentes soluciones"

La reunión en Quito abordó aranceles, paso de petróleo y una ofensiva conjunta contra el narcotráfico en la frontera común

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, reiteró la postura de diálogo y negociación frente a las medidas adoptadas por Ecuador.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se pronunció mediante un video que circuló tras la reunión ministerial con la delegación ecuatoriana en Quito, en la que se analizaron el cierre de pasos fronterizos, las restricciones al transporte de petróleo, el arancel del 30 % a exportaciones colombianas y la cooperación en seguridad contra el narcotráfico. “Insistimos siempre desde la vocación que tiene Colombia del diálogo y de solucionar a través de la negociación las diferencias que existan entre los países”, afirmó.

La canciller explicó que en el encuentro participaron representantes de los ministerios de Defensa, Justicia y Minas, la Policía, Ecopetrol y la Cancillería, con el objetivo de abordar de forma directa los temas que han tensionado la relación bilateral en las últimas semanas.

Seguridad fronteriza y narcotráfico, el eje del diálogo bilateral

Uno de los puntos centrales fue la seguridad en la frontera común, una preocupación compartida por ambos países. Villavicencio indicó que Colombia propuso un trabajo mancomunado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, con una coordinación “mucho más permanente y organizada” junto a Ecuador.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, calificó la reunión como “supremamente franca” y aseguró que permitió analizar acciones conjuntas frente a una amenaza común. “De parte de Colombia siempre será una posición propositiva”, afirmó, al referirse a la necesidad de afectar toda la cadena del narcotráfico.

Sánchez detalló que Nariño y Putumayo han sido priorizados como zonas clave para erradicar cultivos ilícitos y reducir la producción. Añadió que en 2025 las incautaciones aumentaron un 47 % frente al año anterior, como resultado de operaciones contra insumos y estructuras criminales.

En Quito se desarrolló una reunión de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, con participación de una delegación interinstitucional encabezada por Cancillería, el ministro Pedro Sánchez, MinEnergía, Mincomercio, Minjusticia

Capturas, inteligencia compartida y despliegue militar

El ministro informó sobre capturas recientes, entre ellas alias Pitufo, cabecilla financiero de la estructura 48 en Putumayo, cuya detención motivó el agradecimiento de la DEA y el inicio de trámites de extradición. También destacó la captura de alias Fe, sucesor de alias Fito, quien intentaba refugiarse en Colombia tras fugarse de una cárcel ecuatoriana.

Estas acciones, dijo, reflejan la cooperación en inteligencia entre ambos países. Sánchez reveló que se avanza en un centro de fusión de inteligencia junto con Ecuador y Estados Unidos, para identificar y atacar amenazas sin importar en qué territorio se encuentren.

En el marco de 2026, definido por Colombia como el año de la seguridad y la democracia, se desplegaron 11.000 efectivos en la frontera con capacidades terrestres, aéreas, fluviales y policiales. Además, más de 4.000 miembros de las fuerzas ecuatorianas han sido capacitados por Colombia.

Energía, petróleo y un diálogo que sigue abierto

Otro tema clave fue la energía y el paso del petróleo. Villavicencio indicó que Colombia abordó de manera franca las diferencias y propuso soluciones para mantener el flujo energético, reiterando una posición dialogante frente a las restricciones adoptadas por Ecuador.

“Propusimos diferentes soluciones que esperamos den continuidad al diálogo que hemos iniciado hoy”, afirmó la canciller, al reconocer que la reunión no cerró con acuerdos definitivos, pero sí con voluntad política de ambas partes.

La delegación colombiana insistió en fortalecer los canales binacionales, revisar las operaciones militares espejo en frontera y compartir experiencias en el uso de drones, antidrones y seguimiento a economías criminales, con el objetivo de que, como resumió Sánchez, “ganen nuestros pueblos y pierdan los criminales”.

