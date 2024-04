Camilo Salinas dice que no es representante legal de Cenesba

El legislador y jefe de bancada del movimiento Construye, Camilo Salinas, reaccionó este 30 de abril de 2024 al examen especial que solicitó la legisladora de ADN, Inés Alarcón, sobre el Centro de Especializadas Nefrológicas Babahoyo (Cenesba).

Radar educativo identificó zonas donde se exceden los límites de velocidad en Quito Leer más

Lea también: Ecuador vuelve a comprar energía eléctrica a Colombia desde el 30 de abril de 2024

El 26 de abril, Alarcón solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen a Cenesba porque supuestamente en su directorio estaría Salinas y dicha empresa tendría contratos con el Estado. El legislador cree que esto se relaciona con la supuesta persecución desde el Gobierno a Construye.

"Construye es incómodo para el Gobierno. Hay un ataque sistematizado desde la anulación del movimiento, que ya está en proceso de apelación, en seguimiento a empresas familias de algunos asambleístas. El presidente Daniel Noboa en fechas pasadas dijo que el movimiento Construye era una basurita en el ojo, pero creo que tiene muchas basuritas que no se ha sacado, no puede observar la crisis energética", cuestionó Salinas.

Camilo Salinas, jefe de bancada de Construye, dice que no tiene ningún conflicto de interés, respecto a la denuncia presentada por la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, por supuestamente existir contratos con el Estado de parte de una empresa de la que Salinas sería… pic.twitter.com/HM4jtjreN3 — Diario Expreso (@Expresoec) April 30, 2024

Lea también: Detienen al hijo de Junior Roldán, alias JR

Guayaquil: mujer muere durante ataque perpetrado por 'vacunadores' a una tienda Leer más

Además, criticó la falta de atención al sistema de salud que "está en terapia intensiva". En su defensa, Salinas dijo que "el Centro de Especialidades Nefrológicas de Babahoyo es una empresa familiar que está registrada desde 2016 y que firmó un convenio de cooperación interinstitucional con su representante legal en 2022".

Aseguró que él no ha firmado ningún contrato ni convenio, que no es accionista y que no tiene ningún conflicto de interés porque "no ha firmado ningún contrato con el Estado, peor con la Asamblea Nacional".

Dijo que está tranquilo y que Construye seguirá con su lucha siendo coherente con el país. Ante la consulta de la prensa sobre si dicha empresa mantiene convenios, Salinas se limitó a decir que "quien lo firmó (el convenio) es el representante legal".

En un comunicado del 29 de abril, el legislador indicó que enviará toda la información pertinente a las instituciones de control para no permitir ninguna duda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!