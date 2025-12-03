Cae en El Empalme miembro de Los Lobos encargado del almacenamiento de armamento

En una operación militar ejecutada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, las Fuerzas Armadas detuvieron a Alberto García, identificado como integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos. Según información oficial, el aprehendido cumplía funciones logísticas dentro de la estructura, especialmente en el almacenamiento de armamento.

Durante la intervención se incautó:

Una subametralladora

Un revólver

Municiones de varios calibre

Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, posiblemente cocaína y marihuana.

Todo el material quedó bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

Vinculados a sicariato, extorsión, cobro de vacunas y expendio de droga

En el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, fue aprehendido alias Manabita, identificado como integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos y considerado objetivo de mediano valor por las autoridades. La captura se realizó durante una operación militar ejecutada por el Grupo de Fuerzas Especiales N.º 25 Base Sur.

En el operativo, que incluyó la intervención de una vivienda señalada como centro de distribución de drogas, se incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de marihuana. En el lugar también fue detenido Miguel, alias Negro.

De acuerdo con información oficial, alias Manabita estaría vinculado a actividades ilícitas como sicariato, extorsión, cobro de vacunas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, hechos que mantenían en zozobra a la población del cantón.

Cabecillas de los Lobos involucrados en magnicidio de Villavicencio

Tres cabecillas de Los Lobos fueron señalados recientemente por la Fiscalía como sospechosos en el asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

Como parte del procedimiento previo a su vinculación, la Policía Nacional tiene un plazo de 48 horas para ubicarlos y notificarles a fin de que designen abogados defensores. Según la Fiscalía, existen elementos que permiten “determinar la presunta participación de ellos en el hecho investigado”.

