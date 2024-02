Ausencia de Kronfle es tiempo muerto para reformas al COIP en la Asamblea

Tras la suspensión de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en la que no hubo quórum para dar una decisión sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), y el silencio de la vicepresidenta del poder legislativo al respecto, expertos avizoran que no habrá una decisión explícita del Legislativo.

El 22 de febrero, el Pleno no aprobó el proyecto, que se encuentra actualmente pausado hasta que exista una nueva convocatoria para continuar la sesión 900 y la Asamblea se pronuncie. Desde esa fecha, que se agotó el debate, la votación del texto final del proyecto no podrá exceder el plazo de 60 días, según el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Así lo advirtió el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, antes de viajar a Europa. Cumple su agenda en España desde el 23 de febrero hasta el 5 de marzo. En tanto, la Asamblea quedó en manos de la primera vicepresidenta, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC). El artículo 16 de LOFL determina que en ausencia temporal del cargo del presidente, lo reemplazarán, en su orden, el primer y el segundo vicepresidente.

Es decir, Veloz está facultada para convocar al Pleno, dijo el constitucionalista Stalin Raza. EXPRESO buscó la versión de Veloz y su asesor para conocer si se analiza convocar en ausencia de Kronfle para tratar las reformas, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo contestación de parte de la asambleísta de ADN, María Fernanda Araujo, quien mocionó votar el proyecto dividido en cuatro bloques. El asambleísta por Gente Buena, Fernando Jaramillo, dijo desconocer si existe o no tal intención.

“Es el único proyecto que no tuvo votación, va a quedarse ahí y va a terminar archivándose después de los 60 días, que además coincide con el tiempo de la consulta popular”, proyectó el jurista al puntualizar que Veloz puede convocar, pero “el problema” es que no lograría los votos necesarios para aprobar el proyecto completo ni por partes porque no hay consenso.

Para el analista político Rodrigo Jordán, el tema ya está zanjado y lo que más va a operar es el archivo del proyecto. Evaluó que durante la ausencia de Kronfle, Veloz tiene muy pocas probabilidades de ejecutar un manejo o negociación sobre el tema, al menos en esta semana, porque el período es corto y este 28 de febrero se debate el juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y exvocal, del Consejo de la Judicatura. Intuyó que la Asamblea se enfocará en generar un cambio en la Judicatura porque el tema de la justicia jugará sobre algunos intereses de los legisladores.

“Dada la crisis que tiene la RC en este momento a nivel general en lo político, su capacidad de influencia y liderazgo político están reducidos. Cualquier otro cambio tendrá que esperar el liderazgo de Kronfle, que tiene más capacidad de generar acuerdos”, según el analista. Pero ve que Kronfle demorará la convocatoria para no tratar el proyecto y que parte de este se apruebe en la consulta popular. Raza proyectó que si se aprueban algunas reformas, relacionadas al COIP en la consulta, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley, la Asamblea podrá incorporar cambios, pero aún queda el poder del veto de Daniel Noboa.

Voces

Rodrigo Jordán, analista político

"Parece que, en este momento, el correísmo está más empeñado en conseguir los votos para destituir a Murillo. En las reformas al COIP va a ser un tiempo muerto".

Stalin Raza, constitucionalista

"Seguramente (las bancadas) esperarán el proyecto de Noboa, después de que se apruebe en la consulta para incluir temas en los que estaban insistiendo".

