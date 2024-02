Noboa compara Batalla de Tarqui con batalla contra los criminales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participó este 27 de febrero de 2024 en la ceremonia conmemorativa por los 195 años de la Batalla de Tarqui y Día del Ejército Ecuatoriano. El mandatario hizo una comparación entre la gesta con el trabajo que desempeña actualmente la fuerza pública en el país.

“Como en 1829, nuestras valientes Fuerzas Armadas están librando otra gran batalla para defender la soberanía del país. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado al mandato del decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la Batalla de Tarqui”, expresó Noboa en su intervención en el acto formal que se desarrolló en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en la Mitad del Mundo.

(Lea también: El expresidente Guillermo Lasso será denunciado por enriquecimiento ilícito)

Con el decreto ejecutivo 111, Noboa reconoció la existencia de un conflicto armado interno y complementó la ejecución del 110 sobre el estado de excepción declarado.

Resumió las acciones implementadas sobre seguridad: “Estamos respondiendo a este gran reto. Estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos”. Dijo que el desafío en materia de seguridad es enorme y que los recursos estatales son limitados, pero que su Gobierno no pactará con criminales.

Jueza declara la extinción penal para siete procesados por el caso Villavicencio Leer más

Durante la ceremonia, Noboa recibió el reconocimiento honorífico especial de las Fuerzas Armadas y el bastón de mando. Fernando Adatty, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que el bastón representa la autoridad, sabiduría y equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, y que se convierte en un símbolo para servir, dar ejemplo, ejercer el liderazgo como autoridad y velar por el bien común.

Añadió, que es un “justo reconocimiento para quien tuvo el coraje de decretar la existencia de un conflicto armado no internacional, como mecanismo para recupera el orden, la seguridad y la paz social”. Además, resaltó el trabajo de la fuerza pública en este contexto.

Adatty también hizo referencia al rol de los distintos poderes del Estado. A la Asamblea solicitó que pongan el marco legal y normativo que permitan y posibiliten no solo el empleo eficiente de los soldados en cualquier tipo de operaciones sino para potenciar en cada miembro de la institución su permanencia. A la Función Judicial, dijo que es necesario que se comprendan las especificidades de la milicia para que las resoluciones no afecten la disciplina y jerarquización de las Fuerzas Armadas. A la Función Ejecutiva, expuso que no es suficiente la entrega de recursos para su funcionamiento sino el respaldo para organizar los cambios necesarios.

Fe de errores: En la primera publicación de esta nota se indicó que Jaime Vela dio el reconocimiento honorífico especial de las Fuerzas Armadas y entregó el bastón de mando al presidente Noboa, cuando realmente Fernando Adatty fue el encargado de hacerlo. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO