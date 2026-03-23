Asambleísta de la RC presenta pruebas contra Diana Jácome para posible sanción

Juan Andrés González, de la RC, presentó las pruebas contra la asambleísta de ADN, Diana Jácome, por "amenazas veladas"

El asambleísta Juan Andrés González presentó las pruebas contra la legisladora oficialista Diana Jácome tras sus polémicas declaraciones sobre "habitaciones de cárcel" para el correísmo. El bloque de la Revolución Ciudadana busca una sanción similar a la que ya recibió su jefe de bancada.

Las pruebas contra Diana Jácome en la Asamblea Nacional

El jefe de bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, presentó formalmente ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) las evidencias que sustentarían su queja contra la asambleísta de ADN, Diana Jácome. La acusación se centra en una presunta amenaza y humillación pública hacia los legisladores correístas durante una sesión plenaria.

¿Por qué denuncian a la asambleísta de ADN?

La controversia estalló luego de que Jácome sugiriera que los integrantes de la RC deberían buscar una "buena habitación de cárcel" y preparar su pijama. Según González, estas expresiones constituyen una descalificación personal que no puede ser pasada por alto por la institucionalidad de la Asamblea Nacional.

La asambleísta de ADN, Diana Jácome. Fotos: Karina Defas

Puntos clave de la denuncia:

Presentación de pruebas: González entregó el material audiovisual y documental este 23 de marzo.

Precedente de sanción: El legislador recordó que él mismo fue suspendido nueve días por expresiones ofensivas, por lo que exige coherencia al CAL.

Admisión del proceso: El CAL calificó la queja el pasado 4 de marzo de 2026, iniciando el cronograma de sustanciación.

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El futuro de la queja en el CAL

González sostiene que las declaraciones de la legisladora oficialista son una amenaza velada. "Por respeto a la institucionalidad, espero que en este caso se actúe de la misma manera que conmigo", señaló el asambleísta en sus redes sociales. Se espera que en los próximos días el Consejo de Administración Legislativa determine si existe mérito para una suspensión de actividades contra Jácome.

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