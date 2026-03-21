Ley sobre vivienda social pasa al segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate de la ley urgente del gobierno de Daniel Noboa

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 21 de marzo de 2026 el informe para segundo debate de la Ley de Régimen Tributario para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social (llamada ley sobre vivienda social), calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa.

Los principales cambios realizados en el informe para segundo debate son:

La ley es de carácter complementario y, en ningún caso, sustituirá las obligaciones constitucionales que corresponden al Estado en materia de hábitat y vivienda.

Será requisito indispensable el acta de entrega-recepción definitiva de la obra, con el objetivo de que el Estado pueda verificar el cumplimiento de los requisitos.

Se estableció que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) transferirá las viviendas recibidas en función de los criterios establecidos por la ley.

En caso de incumplimiento de los estándares, el Estado podrá exigir la restitución íntegra del beneficio tributario, además de iniciar las acciones legales correspondientes.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) tendrá 90 días para transferir la vivienda al beneficiario, contados desde la perfección de la donación.

El valor por el cual se tendrá derecho al incentivo será el técnico referencial.

Se priorizarán territorios con mayor necesidad de vivienda, pobreza o necesidades básicas insatisfechas.

La ley urgente sobre la construcción de vivienda social se trató en Cuenca. Cortesía: Asamblea/ Flickr

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Durante el debate, el asambleísta excorreísta Sergio Peña destacó que el proyecto de ley ayuda a solucionar el déficit habitacional, pero también a dinamizar la economía del país. "Un proyecto de ley que, en número, podría desarrollar hasta 560.000 empleos. Eso es lo que necesita Ecuador", dijo. También recalcó que la iniciativa no perdona impuestos.

Desde la Revolución Ciudadana, la asambleísta Patricia Núñez señaló que los tributos no solo son números, sino una herramienta de justicia, y que el proyecto solo beneficia a pocos. "Nos asombra cuando un presidente se perdona impuestos a través de la ley y ahora su entorno cercano relacionado con las inmobiliarias pretenden aprobarse una ley para seguir beneficiándose de condonaciones de impuestos", señaló y recordó que este sector ya tiene beneficios y mecanismos para la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

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Valentina Centeno, asambleísta de ADN y presidenta de la mesa de Desarrollo Económico, replicó a Núñez señalando que no hay que cuestionar más beneficios. "Hago la pregunta al revés: ¿por qué oponerse a otro beneficio? ¿por qué oponerse para que más ecuatorianos puedan tener una vivienda digna?", dijo.

El asambleísta de Galápagos, David Arias, por su lado, sostuvo que el proyecto de ley no podrá ser aterrizada en la región Insular porque el sector de la construcción está paralizado y señaló la necesidad de reabrir canteras para la extracción de materiales.

Daniel Noboa envió el proyecto sobre vivienda social a la Asamblea Nacional con carácter de económica urgente. Cortesía

Lo que viene en la Asamblea Nacional

Con la aprobación de este informe, la Comisión de Desarrollo Económico deberá remitirlo a Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, para que lo comparta al Pleno Legislativo. 48 horas después de compartido el informe, Olsen deberá incluirlo en el orden del día para ser aprobado, modificado o negado el proyecto de ley.

Para la aprobación del proyecto de ley económico urgente, la norma de la Función Legislativa señala que se requiere el apoyo de la mayoría absoluta (77 votos) de los asambleístas. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, por secciones o artículos.

La propuesta original de vivienda social

El presidente Daniel Noboa envió el 9 de marzo de 2026 a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, calificado como urgente en materia económica.

El proyecto tiene como fin crear un beneficio legal para quienes donen casas de interés social al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), lo que permitiría disminuir el déficit de soluciones habitacionales en el país.

Para ello crea un incentivo tributario aplicable a quienes donen viviendas de interés social a favor del ente rector de hábitat y vivienda, con el propósito de fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a la reducción del déficit habitacional. El incentivo planteado es la rebaja del impuesto a la renta del "equivalente al 100 % del valor donado.

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