Correísmo presentó reforma a Ley de Desaparecidos, tras sentencia por caso Malvinas

Legisladora Ana Herrera habló de cambio en requisito de 48 horas para declarar desaparecida a persona de grupos vulnerables

El correísmo anunció la presentación del proyecto de reforma que ahora deberá superar al CAL.

Las primeras propuestas de reforma a la Ley de Personas Desaparecidas, tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, llegaron a la Asamblea. La correísta Ana Cecilia Herrera presentó un proyecto que, entre otros aspectos, plantea eliminar la espera de 48 horas para declarar a una persona como desaparecida.

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“Lo que ocurrió con los cuatro niños de Las Malvinas no puede ni debe ser olvidado. La Corte dispuso que elabore una reforma y nos manda a que en este proyecto de ley se tomen en cuenta parámetros para no vulnerar los derechos de los niños y adolescentes a futuro.

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¿Qué plantea el proyecto?

Según Herrera, la propuesta incorpora lo señalado por la Corte Constitucional. Entre las modificaciones consta que, en casos de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, los protocolos se activen de forma inmediata.

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Esto implica que la declaratoria de persona desaparecida no supere los 30 minutos. De forma paralela, según la asambleísta de la Revolución Ciudadana, también debe activarse la coordinación entre las distintas instancias del Estado para emprender acciones.

“Se propone que todas las plataformas tecnológicas también estén articuladas y se activen de manera inmediata ante desapariciones”, mencionó la legisladora.

Sobre la propuesta, además, informó que ya contaba con el visto bueno de la Unidad de Técnica Legislativa y que ahora corresponde al Consejo de Administración Legislativa (CAL) dar paso a su trámite en el marco del tratamiento que realizará la Comisión de Seguridad.

Una comisión oficialista se encargará de la reforma



El pasado 13 de marzo de 2026, la Asamblea conoció la sentencia emitida por la Corte Constitucional, como parte de las medidas de reparación establecidas en la decisión. Ese día, el Legislativo declaró el 8 de diciembre como el Día Conmemorativo en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, quienes desaparecieron a manos de una patrulla militar en Guayaquil.

Sin embargo, ADN se aseguró de que las reformas y cualquier proceso de fiscalización queden en manos de una mesa legislativa en la que mantiene mayoría. Como parte de la resolución aprobada por el Pleno, se dispuso que la Comisión de Seguridad, presidida por Inés Alarcón (ADN), se encargue de la fiscalización de todo lo relacionado con el caso.

Fallo. Según la CC, el Estado es responsable de la desaparición forzada de los cuatro niños del caso Las Malvinas. Foto: Archivo/ Expreso

En el documento se lee: “Cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos”.

Respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, la resolución señala: “Disponer a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en el plazo de 30 días, elaboren y presenten un proyecto de ley reformatorio”.

La normativa deberá incluir, según la misma resolución, lo siguiente:

La obligación de presumir y registrar como presunta desaparición forzada cuando del relato fáctico se desprenda que el o la sospechosa sea un agente del Estado, así como los deberes de investigación urgente y oficiosa.

La prohibición expresa de alegar la reserva de la información como motivo de negativa o demora en la entrega de información.

Mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos, en los términos contemplados en la sección 9.5 de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional.

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