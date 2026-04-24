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Cartas de lectores

Educación financiera en debate: críticas a posturas desde la política

El debate sobre educación financiera reabre críticas a discursos políticos. La formación y el pensamiento lógico vuelven al centro de la discusión pública

El debate sobre educación financiera genera posiciones encontradas.

El debate sobre educación financiera genera posiciones encontradas.CANVA

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La peor lacra que puede afectar a un país es la ignorancia.

Cualquier enseñanza es beneficiosa. Quienes se oponen a ella lucran de la ignorancia. El ignorante es incapaz de razonar con lógica y, en consecuencia, es caldo de cultivo para el dogmatismo y el fanatismo. Lo más lamentable es que existan organizaciones políticas que se opongan a la enseñanza; eso las desnuda en sus reales intenciones.

Cuestionamientos a vocerías y preparación técnica

Cuando permiten vocerías descaradamente desconocedoras de los temas que abordan, evidencian la falta de preparación de sus líderes y miembros. La señora Paola Cabezas, al oponerse agresivamente a la educación financiera, exhibió argumentos deleznables: despreciar a la población que se pretende educar.

En mi concepto, ella misma debe aprovechar esa educación; no olvidemos los argumentos infantiles contra la dolarización, cuando habló de “una dolarización a la ecuatoriana”. ¿Sabía de qué hablaba? No sé si la Revolución Ciudadana permite vocerías en temas delicados de forma consciente o si el nivel de sus miembros es similar al de sus voceros. En ambos casos es cuestionable.

Matemáticas y lógica como base del conocimiento

A la propuesta de educación financiera, propongo fortalecer la enseñanza de matemáticas, geometría y otras ciencias exactas en primaria y secundaria, para evitar profesionales con una falta de razonamiento lógico espantosa.

Es patético cómo algunos economistas al llegar a posiciones de mando desbaratan el mito de que su formación les permite planificar. Véase Coca Codo Sinclair con 1.500 megavatios instalados, cuando Inecel recomendaba 900 o 1.000.

O los problemas en la administración del metro de Quito, donde aún no hay contrato de mantenimiento, pese a la experiencia del alcalde en Senplades.

Las agrupaciones políticas deben buscar a los mejores para mostrar lo que pueden proponer.

La vocería mostrada hasta hoy en la Revolución Ciudadana está, en mi concepto, totalmente descalificada.

José M. Jalil Haas

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