Asamblea aprueba promover la educación financiera en Ecuador

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En un país con 18 millones de habitantes, la Asamblea Nacional aprobó promover la enseñanza de la educación financiera a los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos entendido que existe solo el 20 % de afiliados al IESS, es decir, 3’600.000 trabajadores entre nacionales y extranjeros.

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Rol del IESS y del sistema financiero en la formación ciudadana

En este caso, el IESS debe dar instrucciones financieras a los deudores de préstamos quirografarios e hipotecarios por viviendas, como entidad que los otorga a sus afiliados (podrían hacerlo en sus propias oficinas de instrucción financiera) o, caso contrario, en el Secap, donde se pretende reducir en un 5 % los ingresos de los jubilados del IESS.

Se conoce que el índice de desempleo de la población económicamente activa es del 3 % de acuerdo con el INEC, pero la realidad no refleja las necesidades de los ciudadanos que carecen de empleo.

Por lo tanto, se estima que este índice bordea el 16 %, es decir, población lista para laborar que no encuentra trabajo en el Ecuador, situándose en un porcentaje poco favorable para las pretensiones gubernamentales. Además, enseñar educación financiera en este contexto resulta cuestionable.

Pretender dar educación financiera no está realmente amparado por el Estado; esto es una falacia, pues el índice de pobreza bordea el 21 % de los habitantes, lo que equivale a 3’800.000 personas de escasos recursos.

De igual manera, la pobreza extrema alcanza el 8 %, es decir, 1’500.000 habitantes. En estas condiciones, la educación financiera resulta incongruente para sectores que no disponen de recursos y requieren cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y seguridad.

Bancos y sector privado como posibles actores en la educación financiera

Para la población económicamente activa, este proceso podría impulsarse en instituciones financieras como bancos privados y públicos, donde se generan préstamos para movilizar el capital. En este sentido, correspondería a bancos, casas de cambio, casas de valores, financieras y bolsas de valores asumir este rol, sin comprometer recursos del Estado en esfuerzos poco efectivos.

José Arrobo Reyes