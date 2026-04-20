La Superintendencia defiende solidez del sistema y aclara los motivos de liquidación de cooperativas

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en un comunicado difundido este lunes 20 de abril de 2026, afirmó que el sistema cooperativo “se encuentra fuerte, sólido y sostenible”, y que los recientes procesos de liquidación de cooperativas responden a casos específicos, no a un deterioro estructural del sector.

La aclaración viene después de anuncios oficiales sobre el cierre de cuatro cooperativas en estos últimos dos años, debido a por problemas de gestión o solvencia: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, Cooperativa CREA, Cooperativa Incoop y Cooperativa Cariamanga.

SEPS: liquidaciones son casos puntuales

La SEPS enfatizó que las liquidaciones recientes derivan de fallas propias de cada entidad, "derivados de una corresponsabilidad directa de sus gobernanzas" y de la incapacidad de superar procesos de supervisión. "Estas entidades fueron liquidadas, tras no superar todos los recursos técnicos de remediación y acompañamiento desplegados por la SEPS, incluyendo rigurosos Programas de Supervisión Intensiva (PSI)", dijo el organismo.

De acuerdo con la Superintendencia, estas decisiones buscan “salvaguardar los fondos de los socios” y evitar impactos mayores en el sistema. "La SEPS actúa estrictamente bajo parámetros técnicos y marcos legales. Nuestra misión es la protección de los recursos de los ciudadanos; por ello, cada proceso de control se ejecuta con el único objetivo de precautelar los ahorros de las familias ecuatorianas y seguir fortaleciendo la integridad de las cooperativas y mutualistas", agregó.

Un sector con cifras robustas

Como respaldo, la entidad puso sobre la mesa los números del sistema financiero popular y solidario. En la actualidad, dijo, este sector, suma un total de $ 32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia de 16,32% y una liquidez del 38,16%.

Estos indicadores, según la SEPS, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.

Coincide con cambios en la Cosede

La aclaración se da el mismo día en que, públicamente, se dieron a conocer los cambios clave en el uso de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), definidos por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

La nueva normativa convierte al seguro de depósitos en un mecanismo de “última instancia”. Es decir, antes de usar esos recursos, se prioriza trasladar activos y pasivos de una entidad en crisis a otra operativa.

Advertencia sobre “pánico financiero”

La SEPS hizo un llamado a frenar las declaraciones, sin fundamento, que afecten contra el sistema. Señaló que difundirá ante las autoridades competentes cualquier declaración que busque desestabilizar al sector, recordando que esto podría configurar el delito de pánico financiero.

"Recordamos que estas conductas podrían incurrir en el delito de Pánico Financiero, tipificado en el Artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cualquier intento de desestabilización atenta contra el patrimonio de más de 7,5 millones de socios y clientes que pertenecen y confían en el sector, mismos que podrían resultar directamente afectados por acciones de irresponsabilidad social".