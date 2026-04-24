Denuncian explotación laboral: bajos sueldos y sin afiliación al IESS

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Como siempre varios trabajadores y una gran amiga me informaron que existen empresas que contratan a trabajadores y estos tienen titulo de tercer y cuarto nivel y les pagan a algunos $ 400 y a otros $ 500 mensuales, pero le hacen laborar 10 horas diarias e incluso sábados y no les pagan sobretiempo ni los afilian al Seguro Social; con ello violan la ley.

Falta de control y supervisión estatal

Todo esto sucede porque no existen inspectores en las dos instituciones. Su deber es ir a visitar esto lugares y solicitar la nómina de los que laboran y revisar que les paguen lo que merecen y que estén afiliados. Estas empresas abusan porque no hay lugar para trabajar y los trabajadores tienen familia que mantener.

Profesionales afectados por empleo precario

Un empleado me demostró tener título de cuarto nivel y me dijo que le pagan $ 500 mensuales, trabaja 10 horas diarias e incluso los sábados. Con ese sueldo tiene que hacer malabares con su esposa para medio alimentarse. Espera conseguir otro trabajo y que le paguen según su título. Ahí esta la labor de los inspectores para proteger a los trabajadores.

Gualberto Arias Bonilla