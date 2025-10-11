ANT prohíbe uso de buses para movilizaciones y advierte sanciones a operadoras

Según la entidad, está terminantemente prohibido utilizar vehículos habilitados para el servicio regular de transporte

La Agencia Nacional de Tránsito emitió un comunicado en el que prohíbe el uso de unidades de transporte público y comercial para trasladar personas.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió un comunicado en el que prohíbe el uso de unidades de transporte público y comercial para trasladar personas hacia manifestaciones sociales convocadas en Quito y otras ciudades del país.

(Te puede interesar: Sin diálogo ni subsidio: Ecuador revive ciclo de tensión entre Gobierno e indígenas

Según la entidad, está terminantemente prohibido utilizar vehículos habilitados para el servicio regular de transporte con fines distintos a los establecidos en los contratos de operación. "Esta medida busca garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la continuidad del servicio de transporte", reza en el documento.

La ANT advierte que las operadoras que faciliten sus unidades para movilizaciones podrían enfrentar sanciones administrativas severas, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Familias no saben paradero de detenidos tras presunto ataque a caravana presidencial. Claudia Pazán

ANT busca llegar a socios, administradores y conductores

El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito Leer más

El organismo exhorta a los representantes de las operadoras a compartir esta disposición con socios, administradores y conductores, "con el fin de evitar la suspensión de contratos y preservar la legalidad del servicio".

Este pronunciamiento se da en medio de un contexto de creciente tensión social, ante el anuncio de nuevas protestas por parte de organizaciones ciudadanas que se expanden por distintas partes de la ciudad.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ