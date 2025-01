Andrea González denuncia hackeo de su Instagram y señala posibles responsables

La candidata presidencial ecuatoriana asegura que no cederá ante intentos de silenciarla

Andrea González Nader, ingeniera en Gestión Tecnológica y reconocida activista medioambiental y política ecuatoriana, enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera política. Este 24 de enero, la candidata a la presidencia por el Partido Sociedad Patriótica denunció a través de una publicación en X (antes Twitter) que su cuenta de Instagram había sido hackeada.

“La mafia política ha atacado mi cuenta de Instagram”, expresó González, señalando que esta acción busca silenciar su voz en plena etapa de campaña.

🔴 La mafia política ha atacado mi cuenta de Instagram.

NO ME VAN A CALLAR. pic.twitter.com/NSJ5XXQnq4 — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) January 23, 2025

Lejos de dejarse intimidar, González tomó medidas inmediatas al crear una nueva cuenta en Instagram bajo el usuario @andrea.gonzalez.naderreal.

Con una postura firme, aseguró que continuará luchando por mantener su mensaje en redes sociales, independientemente de los obstáculos. “Seguiré abriendo nuevas si me siguen bloqueando”, afirmó, destacando que no permitirá que intentos como este la detengan, “no me van a callar.”

“Esto no se trata solo de mí, es un ataque contra la democracia y la libertad de expresión en nuestro país”, puntualizó, reafirmando su compromiso con los valores que ha defendido durante su trayectoria.

El perfil de una figura política en ascenso



Andrea González no es una desconocida en el panorama político ecuatoriano. Su primera incursión en la política fue en 2019 como candidata a viceprefecta del Guayas por el partido Unidad Popular, lista 2. Aunque no resultó electa, este primer paso le permitió ganar reconocimiento y construir una base política sólida.

¡Vamos Ecuador! Parece que están asustados. Hemos abierto una nueva cuenta de Instagram: andrea.gonzalez.naderREAL

“Ladran Sancho, señal de que avanzamos”

Y seguiré abriendo nuevas si me siguen bloqueando 💪😉 pic.twitter.com/lq7DT17zWH — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) January 23, 2025

En 2021, se postuló como asambleísta nacional bajo la Alianza Honestidad, una coalición que integraba el movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano de la lista 17. Aunque nuevamente no logró obtener el cargo, su insistencia en temas de sostenibilidad ambiental y derechos ciudadanos consolidaron su imagen en la política.

