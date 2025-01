Correa lo está diciendo a gritos: Andrea González ganó el debate

Los estrategas del noboísmo proclaman el fin del postdebate antes de hora; a sus trolls y fabricantes de postverdad se les va la mano con un ‘fake’ demasiado burdo e inverosímil; los correístas se obsesionan con una de las candidaturas que iban a la cola; los punteros cambian de tema… El postdebate nacional de este año quizá no produjo los cambios inesperados y desconcertantes en las tendencias electorales que sí provocó el de las elecciones anteriores, pero 48 horas de intensos intercambios en las redes y en los medios tuvieron por lo menos el edificante resultado de poner en evidencia a los aspirantes con más posibilidades.

El efecto más aparatoso tuvo lugar en filas correístas. Los que tan sólo dos días antes del debate proclamaban, a quien quisiera creerles, que estaban a punto de ganar las elecciones en una sola vuelta, revelaron de pronto sus más profundas inseguridades. Ahora resulta que la segunda vuelta es inevitable (lo dice el propio Orlando Pérez, influencer mamerto bien remunerado con plata pública de dos países) en el tedioso análisis que pergeñó para el periódico izquierdista español de medio pelo La Red, donde reconoce implícitamente, además, que era Daniel Noboa, y no Luisa González, quien llevaba la delantera; pero que le fue tan mal en el debate, dice, que ahora “ahoga su deseo” de victoria. Más aún: el propio expresidente prófugo, que llamaba a defender la ya segura victoria de Luisa en primera vuelta, ahora admite que había un “tercer candidato” con posibilidades de pasar a la segunda y que, de hecho, no fue Luisa sino ese tercer candidato, al que no nombra, “el más estructurado” en el debate.

Por lo demás, los correístas llevan desde el lunes hablando pestes de una candidata a la que, hasta el momento, no habían regresado a ver siquiera: Andrea González, la ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio (+), hoy auspiciada por la Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. Una medición del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), que procesó la reacciones de una muestra representativa de ciudadanos ubicados en todo el país, adjudicó a Andrea González una de las valoraciones más altas en el debate del domingo (42,16 puntos), apenas por abajo de Daniel Noboa (46,02) y diez puntos por encima de Luisa González (31,37). La desproporcionada reacción correísta ante una candidata del pelotón que, teóricamente, no representa ninguna amenaza (ninguna encuesta le daba más del 2 por ciento en la intención de voto) parece confirmar estos resultados.

Andrea González Nader, ingeniera en Gestión Tecnológica en Medio Ambiente, activista y política ecuatoriana, ha destacado tras su participación en el debate presidencial del 19 de enero de 2025.



Conoce más sobre ella: https://t.co/ZgxdhgEZNh pic.twitter.com/QIOpWXMomc — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2025

Los trolls del correísmo y noboísmo entran en escena

En un tuit largo y delirante, el expresidente prófugo la acusa de ser “candidata de Noboa”: “Lucio pactó con Noboa -escribe Correa- y por eso es quien demanda a Jan Topic para que se lo bajen en el TCE. El pago de Noboa ha sido financiar la campaña de Andrea González”. También le ha ofrecido un ministerio. Luego Correa volvería a la carga asegurando, en un nuevo tuit, que González no volvió a aparecer después del debate (lo cual es mentira: dio varias entrevistas) porque Noboa la mandó a callar. La habitual vocinglería de trolls e incondicionales que suele acompañar al expresidente prófugo amplificó el mensaje. Desde la ruidosa y atolondrada Alondra Santiago hasta el espabilado politólogo español de izquierdas Jacobo García (es decir, a todo lo largo de la escala de Wechsler), repitieron idénticas razones, la llamaron enferma y hasta le criticaron (curiosamente en el extremo alto de la escala) por tener los ojos claros. Si Andrea González no ganó en el debate, el protagonismo que le otorgó el correísmo le garantizó la victoria en el postdebate.

Del lado noboísta, lo más destacado fue el esfuerzo de sus estrategas por pasar la página. Con el candidato presidente en la primera fila de la ceremonia de investidura presidencial en Washington, dieron por concluido el postdebate cuando no se habían cumplido 24 horas del debate. También Luisa González se apresuró a cambiar de tema la mañana del lunes, cuando desafió a Noboa a enfrentársele en un debate de a dos. Ese hipotético y más bien improbable debate se convirtió en seguida, para los correístas, en un tema más urgente que les permitió disimular el mediocre desempeño de su candidata. Pronto los videos de Luisa en sus entrevistas del lunes y martes sustituyeron a los del debate del domingo, donde no había mucho que destacar.

La nota discordante la puso un tuit falso que los trolls del gobierno y hasta sus periodistas afines contribuyeron a difundir. En él, se adjudicaba al expresidente prófugo una supuesta abjuración de su propia candidata: “Me equivoqué otra vez al elegir a Luisa González como candidata. Su escasa inteligencia y una campaña falsa, tratando de mostrarse como lo que no es, fueron un error”. La falsificación era tan burda que, en la parte baja del texto, figuraba un recuento de “retweets”, palabra en desuso en una red social que ahora se llama X. Correa acusó al gobierno de haber pagado la difusión de ese falso tuit como publicidad en varios medios digitales, y puso tres capturas de pantalla para probarlo. Este Diario no pudo comprobar la veracidad de sus dichos. ¿Otra mentira?

