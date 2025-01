Andrea González habla de un Ecuador sostenible, en nuevo video en X

Tras el debate presidencial, rumbo a las Elecciones Ecuador 2025, la candidata dijo en una radio que un like no es un voto

Este martes 21 de enero del 2025, a las 09:32, Andrea González Nader compartió un video, en el que en 14 segundos, habla de su propuesta para que Ecuador sea un país sostenible. La candidata de Sociedad Patriótica (PSP) fue la número uno, en la conversación digital, tras el debate presidencial del domingo.

¿Qué dice en el video?

Andrea González, vestida de blanco, dice que busca recuperar la economía del país, a través de una total libertad económica, con una profunda conciencia social y ambiental.

Proponemos una economía liberal, una menor participación del estado en la vida económica y salir de una constitución con modelo chavista. La inversión privada no es nuestro enemigo, en un país dolarizado, es nuestro aliado y principal fuente de empleo.

En redes sociales, gestores de opinión especulaban en torno a por qué no había aparecido con un mensaje en X (antes Twitter), para agradecer en ese espacio el apoyo o para comentar sobre su participación en el debate.

La noche de ayer, Caroline Ávila, estratega y consultora de comunicación, se preguntaba: ¿Dónde está Andrea González? "Ante el momentum noticioso que ella era capaz de aprovechar, dado su participación en el Debate Presidencial, decidió quedarse en casa!!! Alguien vio el peligro e hizo una llamada", escribió en X.

¿Se mantuvo en silencio la candidata?

No. Ayer, González estuvo en Radio Sucesos. El periodista le comentó que en redes sociales se dice que fue la ganadora en X. Respondió que quería que su participación no se mida por likes. "Los responsables de la crisis política somos los electores. Disfruto los memes son increíbles, las redes no ponen presidentes. Un like uno es un voto".

Sí me creo una veterana de guerra en la política, luego de lo que he pasado. El electorado está dando signos de que los grandes politólogos están más perdidos que Papá Noel en mayo".

