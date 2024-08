Amanda Villavicencio: “Estoy harta de endiosar a funcionarios públicos”

El 9 de agosto de 2024 se cumplirá un año desde que el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, fuera asesinado a tiros. Sus hijas han puesto el rostro y el cuerpo. Una de ellas, Amanda, le contó a EXPRESO que está decepcionada por la impunidad; también de los amigos de su padre y de quienes llegaron a la Asamblea “sobre su sangre” y no han hecho nada.

Amanda Villavicencio es la mayor de los hijos del político, asesinado el 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin, en Quito. Tiene 34 años, seis más que su hermana. Estudió Comunicación para el Desarrollo, pero ha visto en el periodismo un camino para poner luz en el caso. Como su madre, toca la guitarra y canta.

Pura energía, aunque no haya almorzado hasta las 15:40; tan directa y franca, que a veces suena algo imprudente o inocente, nunca incauta. Amanda Villavicencio habla de cómo el dolor no ha inmovilizado a su familia.

A un año del asesinato de su padre, Fernando Villavicencio, ¿cómo describe a la justicia en Ecuador?

De cada 100 crímenes violentos, cinco se resuelven. En teoría, somos parte del 5 %. No imagino el dolor, la indignación y la indefensión de quien no puede levantar su voz.

¿Qué ha visto?

El sistema está totalmente podrido, no confiamos en un Estado que no responde; sin institucionalidad. Si hay actos que pueden dar lugar a negligencia o dolo, se cierran, para protegerse, en vez de abrirse, para que la podredumbre pueda ser limpiada y sacada.

¿A qué se refiere?

Como víctimas, al fiscal subrogante general, Wilson Toainga, le pedimos información sobre la investigación en torno a los autores intelectuales y nos negó hasta el número del expediente porque han decidido ponerle doble reserva.

¿Qué instancia ha movido más el caso de tu padre?

Me tocó sortear entre el corazón roto de hija y el cerebro de periodista. Estudié Comunicación para el Desarrollo, nunca me encantó el periodismo. Trabajé con mi padre en su portal, La Fuente. En este año me he sentado a escribir, sin dejar que la ira gane. He estudiado el crimen contra mi padre y mi mamá me ha corregido. Hemos revisado el engranaje de la narcopolítica, para entender las tres esferas, que el Fernando tocó: correísmo, PSC y lassismo. Presentamos 25 reportajes sobre el caso Villavicencio, nadie ha hecho eso; y otros 70 reportajes más de cómo la impunidad campea. Lo hicimos sin recursos y sin amigos.

Es necesario que los tontos y los malos dejen de estar en la política. Que llegue gente valiente, potente. Amanda Villavicencio

¿Y Christian Zurita y Carlos Figueroa?

Gente jurásica, que hizo política con mi papá y no aprendió nada en 40 años. Eran tíos, panitas de toda la vida. Hemos compartido muchas cosas. Siguen haciendo negocios raros, hablando con gente que no deben, con tal de y no me voy a prestar para eso. Decepcionan.

¿Qué pasó?

Le pongo límites a la gente que no suma, que quiere montarse en el carrito del aniversario de Villavicencio o en el electoral y en una serie de carritos. Han sido las soledades más feas, gente que era cercana ahora es atrevida; se sentaron en mi mesa y ahora les dan de comer a otros partidos que eran cadáveres políticos.

¿Andrea González les falló?

Por supuesto, le pedí que no lo haga, desde antes de saber esto. Cuando recién ocurrió el crimen, fui a su casa, y le propuse hacer un partido nuevo, así nos tome tiempo. Le dije que si se lanzaba, la apoyaríamos. No sé qué está haciendo, ella no va a ganar, pero Lucio sí va a entrar, guácala.

¿El villavicencismo existe?

Desde antes del crimen. Muchos se identificaron con su valentía y frontalidad. Hay un legado precioso de valores.

¿Y en la Asamblea existe?

No. Ha sido triste porque los asambleístas de Construye llegaron a la Asamblea sobre la sangre de mi padre. Tenían una misión: continuar con sus investigaciones y no pasó, lo que hicieron fue arrancharse lo que quedaba de mi padre, desgranarlo a tal nivel, que unos están con el PSP y se llamaban Gente Buena y Patriótica, otros se fueron al PSC. Demuestra cuán oportunistas son, pero eso puede cambiar sino diría apaguemos las luces...

El dolor ha sido nuestra ventaja al leer expedientes. Duro ver fotos de la autopsia, del orificio de la bala... Amanda Villavicencio

¿Y María Paula Romo?

Hablaré de ella como persona y no como partido. Ha sido cuidadosa, respetuosa; la única que me ha preguntado: ¿qué necesitas?, para poder decirle: nada, gracias. Nadie más hizo eso. Nadie se preocupó. Si se me revienta el ojo al ver algo, le he podido escribir. He sido muy cerrada y no he permitido que nadie se me acerque. Ahora hay un ofrecimiento por parte de Construye, para que yo sea candidata a la Asamblea.

¿Qué ha respondido?

He dicho que no, luego he pensado ‘sería asambleísta si...’ y armé una lista de lo que tendría que pasar y digo ‘no pasará’, pero estamos conversando. De eso es mejor no hablar por ahora (su madre le dice que no es momento). No hay ningún acuerdo, solo la voluntad de parte y parte de escuchar. Le veo muy difícil que suceda, mis condiciones son terribles. No entregaré mi vida y la lucha de mi padre por un plato de lentejas.

¿Qué han encontrado tras 25 investigaciones sobre el crimen de su padre Fernando?

El dolor ha sido nuestra ventaja al leer los expedientes.

El testigo protegido culpó al correísmo. ¿Qué opina?

Lo dijo un delincuente.

Pero su padre combatió al correísmo.

Un día a mi hermana y a mí nos dijo que no odiaba a Rafael Correa. Lo perdonó y nos dijo que lo investigaría no solo a él, sino a sus lacayos y a todos. ¿Por dónde sale la cocaína en este país? Por los puertos, ¿quién los maneja en Guayaquil? ¿Por qué nadie dice nada de Pablo Muentes? Hay tres espacios de poder que el Fernando atacó: correísmo, PSC y Lasso. Y decían que mi papá era el perro de Lasso; vayan a buscar el caso León de Troya.

¿La critican por esa visión?

Hay gente que me dice: ‘No deberías hablar de eso, distraes con las narrativas y abres un espacio para el correísmo’. No me importa, necesitamos verdad y responsabilidad. ¿Dónde está la investigación? No nos vamos a quedar con el chisme de vecina de un delincuente.

¿La Fiscalía General del Estado apunta a un sector?

¿A quién encubren?, ¿cuáles son sus verdaderos objetivos? La gente dice: ‘¿Por qué se ponen en contra de la fiscal, si es una superhéroe?’. Estoy harta de endiosar a funcionarios públicos, uno debe defender ideales, no políticos. La corrupción y la impunidad siguen campantes, no es para limpiar la cara a nadie, sino para que paguen todos. Eso es lo mínimo para que un crimen como el de mi padre no se vuelva a repetir en este país.

