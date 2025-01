Elecciones Ecuador 2025: ¿quiénes podrían capitalizar el posdebate presidencial?

Aunque no hubo "heridos", el debate presidencial sirvió para que más de uno pueda destacar en el tablero

Finalizado el debate electoral, comenzó el verdadero reto para los aspirantes al Palacio de Carondelet: posicionarse en el mar de candidaturas de cara a la recta final de la primera vuelta de las elecciones generales del 9 de febrero de 2025.

Aunque el debate electoral está pensado como una pieza clave en la búsqueda de fomentar un voto informado, analistas señalan a este Diario que la discusión posterior, principalmente, pero no exclusivamente, desarrollada en redes sociales, es la que conquista votos.

Así lo valora la consultora política y directora de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Tatiana Larrea, quien hace hincapié en que el careo presidencial y su discusión posterior tienen objetivos completamente distintos.

“El debate suele tener como audiencia principal a los convencidos. El posdebate es el que capta a los indecisos que ven después el resumen de lo que pasó en el debate”, comenta y acota que ese “resumen” lo debe elaborar cada campaña para mover los últimos votos disponibles en el tablero.

#DebatePresidencial2025 | El cierre del debate presidencial en X deja a Andrea González como la gran ganadora, según las reacciones en la plataforma. ¿Por qué? Te lo contamos: https://t.co/xITaaYpaoV pic.twitter.com/CvwqIdOhFU — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2025

Un primer balance del debate presidencial

Desde ese punto de vista, el estratega digital y docente universitario, Andrés Jaramillo, dice que son pocos los candidatos que, por fuera de los punteros, Daniel Noboa y Luisa González, lograron tomar ventaja durante el debate para entrar con fuerza a la discusión posterior.

“Los mejor posicionados fueron Andrea González, Leonidas Iza, Henry Cucalón y Jimmy Jairala. Lograron plantear una visión de país que fue agradecida por la audiencia digital”, acota y señala que candidatos como Juan Iván Cueva, Jorge Escala y Pedro Granja tuvieron un perfil más bajo.

Aunque candidatas como Andrea González fueron tendencia en redes sociales una vez terminado el debate electoral, Jaramillo precisa que aún no ha transcurrido suficiente tiempo como para medir con fidelidad el impacto que ha tenido el debate y las estrategias de las candidaturas en el electorado.

Las redes sociales no son el único indicador del posdebate

De hecho, el consultor político y exsecretario de Comunicación, Gustavo Isch, comenta que medir el posdebate exclusivamente con lo que sucede en redes sociales como X, TikTok o Facebook sería un gran error, ya que la radiografía que se pueda hacer de los candidatos presidenciales no sería precisa debido a la proliferación de ‘trolls’ dedicados a atacar los perfiles de los aspirantes a Carondelet.

Ellos no satisficieron (Noboa y González). Sus seguidores esperaban que sean determinantes, pero apenas salieron ilesos. Eso no es del todo malo. Necesitaban evitar desgaste y lo lograron Andrés Jaramillo Estratega digital y docente universitario

Por otra parte, en la línea de lo expresado por Jaramillo, Isch considera que tanto Andrea González como Leonidas Iza tomaron cierta ventaja del pelotón de 14 candidatos presidenciales que no pasan del 3% de intención de voto. González, por no rehuir a la confrontación, e Iza, por mostrarse en una faceta distinta a la vinculada a las movilizaciones sociales que ha liderado desde la Conaie.

En el caso específico de Iza, Jaramillo anota que su candidatura podría ser una sorpresa en el tablero. “Identificamos un sentimiento positivo inusual en torno a él. Es quien más chance podría tener de capitalizar. No para entrar a segunda vuelta, pero sí para ser más relevante de lo que se esperaba”, señala. Para Isch, el caso de Andrea González es similar por la falta de tiempo y recursos.

Daniel Noboa y Luisa González no fueron 'heridos', pero tampoco destacaron

En contraste, Jaramillo y Larrea coinciden en que el debate electoral no causó mella a los candidatos del primer pelotón, Daniel Noboa y Luisa González. “Ellos no satisficieron. Sus seguidores esperaban que sean determinantes, pero apenas salieron ilesos. Eso no es del todo malo. Necesitaban evitar desgaste y lo lograron”, señala el estratega Jaramillo.

Bajo estas consideraciones, Isch sostiene que el debate presidencial no terminó por hacer movimientos significativos en el tablero, pero sí ayudó a más de uno a posicionarse y tener buenos insumos para el posdebate, aunque no les garantiza una victoria en la contienda. Sin embargo, sí configuran una oportunidad para sus siguientes objetivos en una papeleta electoral, si es que los hay.

