Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué tanto influye el debate presidencial en las encuestas?

Luego del debate, analistas políticos consideran que no habrá mayores cambios en las encuestas de intención de voto

Tres analistas políticos consultados por EXPRESO coinciden en que luego del debate presidencial no habrá mayores cambios en las encuestas de intención de voto que las lideran Daniel Noboa y Luisa González.

Hace tres semanas, Cedatos publicó un sondeo basado en 3.444 entrevistas realizadas en 34 localidades de país entre el 17 y el 20 de diciembre, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,4%.

Los datos mostraron que Daniel Noboa tenía un 29,7 %, seguido de Luisa González con el 20,1 % y muy por debajo estaba Jimmy Jairala, con el 3 %. Mientras que Comunicaliza ubicó a Daniel Noboa primero con el 32,9 %, después a Luisa González, con 29,3 % y tercero a Leonidas Iza, con 2,5 %.

"No creo que a partir del debate pueda ocurrir un cambio drástico o importante en la intención de voto que altere la ubicación de los dos aspirantes (Noboa y González)", dice el analista político Gustavo Isch. Lo que sí se podría modificar, agrega, es la ubicación del tercer lugar.

Para Isch, el debate permitió, de cierta manera, posicionar a otros candidatos como Andrea González, Henry Cucalón o Carlos Rabascall.

Con ello coincide Gabriela Guerrero, de la Politeka, quien señala que los indecisos o quienes no apoyan al correísmo ni al partido del candidato-presidente, Daniel Noboa, buscaban una tercera opción para darle el voto. "El debate pudo incidir en ese puesto, no como un posicionamiento para que ingrese a segunda vuelta, aunque en el país no se sabe", dice.

Esa visibilidad, que a su criterio la obtuvieron candidatos como Andrea González, Carlos Rabascall o Francesco Tabacchi, más bien podría ser una plataforma para el siguiente proceso electoral de 2029. "Se destacaron perfiles interesantes y otros que no tuvieron mayor relevancia", sostiene.

Ningún candidato impactó en el debate

El analista Leonardo Laso también considera que el debate no va a tener mayor incidencia en las encuestas que muestran a Noboa y Luisa González como favoritos. Esto debido a varios factores, como la gran cantidad de candidatos, lo que hace más complicado que el electorado conozca bien un determinado plan de trabajo o sus propuestas y las tres horas de intervenciones.

Además, menciona, "no se vio nada espectacular como para que cambie la tendencia. Cada uno se paró en su línea, algunos con propuestas demagógicas, como subir los sueldos, bajar el IVA, atacando a Noboa o al correísmo".

Sin embargo, todavía hay que esperar lo que revelen las últimas encuestas de intención de voto y cómo se desarrolle el postdebate en redes sociales o entrevistas que den los candidatos, aunque Laso no avizora un mayor impacto.

Lo que sí beneficiaría a Noboa, indica el analista, es la posesión de Donald Trump que se realizó este 19 de enero, un día después del debate, y a la que el presidente asistió.

