Alerta 5 al 7 de dic: 29 playas con bandera roja por fuerte oleaje. Lista completa

Alerta por corrientes de resaca y mar muy agitado obliga a reforzar precauciones en 41 balnearios del país

La costa ecuatoriana amaneció bajo advertencia. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) notificó que un oleaje inusual impactará entre el 5 y 7 de diciembre, lo que obligará a restringir actividades en 41 playas. La medida responde a un pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), que anticipó la llegada de un mar “agitado a muy agitado”.

Según la entidad, esta energía provendrá del suroeste y noroeste del Pacífico, justo cuando finaliza el periodo de aguaje máximo. “El oleaje ingresará con fuerza suficiente para alterar la dinámica costera”, advirtieron especialistas del Inocar. Ese escenario incrementa el riesgo de resacas y arrastre de sedimentos, lo que eleva el nivel de peligro en zonas turísticas.

Playas con bandera roja: ingreso al mar prohibido

Ante este panorama, la SNGR determinó que 29 balnearios coloquen bandera roja. La indicación es clara: no se debe ingresar al mar bajo ninguna circunstancia. Entre los sectores afectados están lugares concurridos como Tonsupa, Atacames y Same, en Esmeraldas, así como Manta, Canoa y Bahía de Caráquez, en Manabí.

En Santa Elena, sitios emblemáticos como Montañita y La Libertad también estarán bajo restricción total. Las autoridades prevén un aumento de visitantes por el inicio de diciembre, lo que obliga a reforzar las medidas para evitar accidentes o emergencias durante estas fechas.

El #Inocar informa que se espera el arribo de un oleaje proveniente del Suroeste y Noroeste del Pacífico.



Entre el 5 y el 7 de diciembre, coincidiendo con el final del periodo de aguaje máximo, se prevé un estado de mar entre agitado y muy agitado, con olas de mayor energía. pic.twitter.com/uR0ye2pU30 — INOCAR (@inocarec) December 4, 2025

Playas con bandera amarilla: riesgo medio y vigilancia

¿Se va a la playa en el feriado? Inocar alerta de oleaje hasta el 11 de agosto Leer más

Otras 12 playas operarán con bandera amarilla, lo que implica riesgo moderado. En esta categoría se encuentran Cojimíes y Pedernales, en Manabí; Chanduy, Anconcito y Punta Carnero, en Santa Elena; además de Engabao y Playas, en Guayas. Las islas de Galápagos también presentan sectores con advertencia.

La recomendación para estos balnearios es actuar con extrema cautela. Las autoridades recordaron que “bañarse solo debe hacerse bajo supervisión y con vigilancia cercana”, debido a la posibilidad de corrientes inesperadas. Los salvavidas y equipos de emergencia permanecerán desplegados durante todo el periodo de alerta.

Recomendaciones oficiales para turistas y residentes

Las instituciones de respuesta reiteraron varias pautas para reducir riesgos durante estos días. Las principales son:

Evitar cualquier ingreso al mar en playas con bandera roja.

Mantener supervisión constante en zonas con bandera amarilla.

No dejar solos a niños, adultos mayores o personas que no sepan nadar.

Suspender actividades de pesca artesanal o navegación en áreas señalizadas.

La vigilancia se extenderá de manera continua en toda la costa ecuatoriana, especialmente en los balnearios con mayor afluencia. Estas alertas permiten reducir accidentes y orientar a la población sobre el comportamiento del mar mediante un sistema claro de banderas: roja, amarilla y verde.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ