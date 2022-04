Con el voto joven cobrando más importancia y las redes sociales siendo un arma política, la política sigue generando desinterés y desconfianza entre jóvenes.

En la actualidad, las estadísticas más recientes del INEC muestran que, en 2021, las personas de entre 18 a 35 años representaron el 38,8 % de los votos a nivel nacional. Con este porcentaje encaminado a elevarse, Diario EXPRESO recopiló los testimonios de varios jóvenes para explorar las causas de dicha postura.

Los principales factores que producen desinterés radican en la frecuencia con la que se discuten estos temas y los medios donde se presentan. Andrés Paucar, estudiante de Segundo de Bachillerato, admite que dentro de su hogar no se discuten temas de carácter político, porque “puede ser un tema que lleve a discusiones y en mi familia preferimos evitarlo”. A pesar de haber sido inculcado por sus padres en el ámbito desde los 12 años, las noticias son lejanas porque sus tiempos no coinciden: “Toda la mañana estoy ocupado con las clases y, en las noches, estoy haciendo deberes; entonces, por televisión, no y radio casi no escucho”.

A pesar de haber participado en el evento estudiantil Asamblea en mi Colegio, él afirma que, si bien pudo conocer más a su país y entender el proceso de creación de leyes, “no sentimos la participación del Gobierno o de algún tipo de autoridad que se interese por nosotros”.

Paula Saltos, estudiante de Primero de Bachillerato, comenta que, a pesar de que sus padres estén inmersos en la política, su desinterés se debe a que tópicos como las matemáticas, el arte y las ciencias le llamaban más la atención. Ella, quien asegura ser la mejor estudiante en la materia Educación a la Ciudadanía, revela que la mayor exposición hacia la política en su colegio son las elecciones al Consejo Estudiantil, ya que son un “bocado de lo que es el mundo de la política: campañas, debates, propaganda”.

Por su parte, reconoce que, a pesar de lo involucrada que está su familia, “falta bastante para aprender de política y no es una prioridad hacerlo ahora”.

Los jóvenes admiten que los medios digitales son los principales para informarse y que no solo debe trabajarse para resolver el desinterés del ámbito, sino también la falta de conocimientos sobre el sistema político nacional.

Ellos expresan su desconfianza hacia los actores y partidos políticos, puesto que las noticias que escuchan en su día a día no son de su agrado, explicando que su interés en lo político se resume a estar informados sobre ciertas situaciones de la nación.

LO QUE DICEN LOS ESTUDIOS

En la Encuesta Nacional de Jóvenes y Participación Política de 2019, más del 70 % de los 3.245 encuestados definió su interés por la política como “poco” y “nada”, siendo Guayas la provincia con el mayor porcentaje de jóvenes con desinterés por la política. Además, hay una tendencia a revisar sucesos nacionales e internacionales por encima de cuestiones locales.