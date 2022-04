Estudiaron entre 4 a 5 años para convertirse en abogados, ingenieros, periodistas, nutricionistas y diseñadores, y lo lograron. Lo que no han logrado es conseguir un trabajo que dé inicio a su carrera profesional.

La búsqueda es diaria, dicen, pero no logran adquirir una vacante de acorde a su profesión. Incluso, ante la premura por tener un ingreso económico y mantenerse activos, optan por postularse en empleos no relacionados con su perfil profesional y, aun así, no logran conseguirlo.

Fernando Bajaña se graduó hace dos años como licenciado en Nutrición en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y, hasta ahora, no ha logrado ejercer su carrera. Dice que en las entrevistas de trabajo que ha tenido, su perfil no califica por no tener los 5 años de experiencia que solicitan.

“Si yo tuviera esos años de experiencia, seguramente no hubiera podido culminar mi carrera académica. Entiendo que sea importante para el empleador, pero deben también calificar los conocimientos que nos da la academia, somos capaces”, expresa Bajaña y detalla que ha decidido aplicar a cargos como mesero, servicio al cliente y cajero para tener un ingreso económico y retribuir en algo la inversión que hicieron sus padres durante cinco años.

Si yo tuviera la experiencia laboral que ellos piden, no hubiera podido culminar mi carrera. Fernando Bajaña

​licenciado en nutrición

​licenciado en nutrición

En el país, hasta febrero de 2022, se registró que 1’102.961 personas no cuentan con un empleo. De esta cifra, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 709.201 son jóvenes de entre 15 a 34 años de edad.

A este grupo pertenece Richard Bastidas, de 25 años, quien se graduó de ingeniero en Petroquímica en la Universidad de Yachay hace un año. Hoy, ante la falta de oportunidades, ha decidido emprender su propio negocio de venta y distribución de productos de primera necesidad.

“Lo que me inquieta es que para acceder a un empleo debo tener años de experiencia. Si todos me piden el mismo requisito, jamás voy a ejercer. Me preocupa”, cuenta Richard y explica que, como él, hay muchos otros compañeros de estudio que viven la misma situación.

Si no tienen experiencia, pueden reforzar el perfil con pasantías o programas de vinculación. Karolina Pazmiño

​psicóloga organizacional

​psicóloga organizacional

A la lista de los que tienen colgado el título universitario en la pared a esperas de poder ejercer, se suma Betsy Moreno, de 24 años. Se graduó en 2021 como abogada y, hasta ahora, no ha logrado acceder a un trabajo ni referente a su formación académica ni a otra. “Para mí era importante graduarme, porque pensaba que con un título en la mano tendría más oportunidades, pero no, creo que ahora es mucho más complicado”, lamenta Betsy.

Para Karolina Pazmiño, psicóloga organizacional y experta en procesos de reclutamiento de personal, el poco flujo que tiene el mercado laboral ha orillado a las empresas a requerir a personas con experiencia comprobada, para optimizar recursos y tiempo.

Sin embargo, Karolina Pazmiño, psicóloga organizacional en la Universidad de San Francisco de Quito, recomienda suplir la falta de experiencia laboral con horas de prácticas preprofesionales, participación en proyectos de investigación o dar asistencia en programas de vinculación con la sociedad. Asegura que esto hace el perfil profesional más atractivo.

Pazmiño resalta que es importante realizar un perfil profesional elegante y sobrio, con información relevante y real, para que al momento de pasar a un nuevo nivel de selección, estos datos puedan ser sostenidos por el aspirante en la entrevista.