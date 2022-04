Los ganaderos ecuatorianos no están de acuerdo con el planteamiento que el presidente Guillermo Lasso hizo en la visita en Uruguay, donde indicó que aspira a un acuerdo comercial con este país. “Son mercados complementarios, Ecuador puede vender banano a Uruguay y a su vez comprar leche y carne”, dijo Lasso públicamente ante la prensa.

Pero los ganaderos nacionales no están de acuerdo con la importación, porque esto va a significar que aumente el desempleo, manifestó el presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Francesco Tabacchi.

Agregó que los productos ecuatorianos no podrán competir, porque producir en el país es más caro que en otros países de la región. “Con todo el respeto, el presidente Lasso no está enterado de la situación de los ganaderos ecuatorianos o no le importa mucho. Hay 300.000 familias que viven de trabajar en este sector”, dijo Tabacchi.

El analista económico Larry Yumibanda tampoco está de acuerdo con este plan de Lasso. Opinó que es necesario mostrar más interés en reactivar las actividades agropecuaria del Ecuador.

En el país se consume poca leche y carne en relación a otros países de la región y el gremio ha venido haciendo una campaña para subir la compra de estos productos.