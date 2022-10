La realidad policial en países vecinos como Perú, Colombia y Chile no se aleja de la que viven en Ecuador los uniformados de la Policía Nacional: una normativa que al final no los respalda, freno por el uso progresivo de la fuerza y contrapié por Derechos Humanos. No obstante, debido a los conflictos particulares de cada nación, poseen un actuar que logra disuadir o mantener bajo control los actos delincuenciales.

El narcotráfico hizo que la policía empezara a desarrollar capacidades diferentes. Néstor Rosania,

experto en seguridad de Colombia.

En Colombia, por ejemplo, se ha vivido una histórica lucha contra el crimen organizado y narcotráfico que llevó a que los miembros de la institución reciban entrenamiento en países más desarrollados como Israel y Gran Bretaña. Néstor Rosania, investigador y corresponsal de conflictos colombiano, conversó con EXPRESO y revela que al momento la Policía de su país es una de las mejores capacitadas del mundo.

“El narcotráfico hizo que la Policía empezara a desarrollar capacidades diferentes a las policías normales y tradicionales de la región. La capacitación es en dos ejes fundamentales: inteligencia y operaciones”, explica Rosania.

Es tanta la defensa de los derechos de los delincuentes que a los policías los están anulando. Mariana Alarcón, excapitán de Carabineros de Chile.

En el caso de Chile, que tiene a sus carabineros, la situación es muy similar a la de Ecuador, pese a que hay normativas que defienden el trabajo de los uniformados, el tema de derechos humanos prevalece y el sistema judicial siempre beneficia a los imputados, así lo explicó a este Diario Mariana Alarcón, excapitán de Carabineros de Chile: “Llega un punto que los uniformados no se atreven a actuar”.

Añade que “es tanta la defensa de los derechos de los delincuentes que a los policías los están anulando”.

Para el general en servicio pasivo de la Policía ecuatoriana, Abraham Correa, en la mayoría de países latinoamericanos el respaldo gubernamental a la institución es fuerte. Pone como ejemplo a los uniformados de Brasil, quienes realizan megaoperativos para capturar a delincuentes y están entrenados para enfrentarse a todo riesgo.

“Lo que sucede es que las decisiones del Gobierno no son las mismas que se toman en otros países. No hay ese acercamiento a la fuerza pública para que realice su trabajo. Se necesita capacitar más enérgicamente a la Policía y que vuelvan a apropiarse de su uniforme”, explica.

60 %



de confianza registran los Carabineros de Chile, siendo la tasa más alta en la región.

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en países latinoamericanos los niveles de confianza a la Policía Nacional oscilan entre el 22 % y 60 %, siendo Chile el país con el mayor porcentaje.