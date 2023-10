La población decrece y socava al IESS

Para los expertos, aumentar el año jubilar no es aconsejable sino se arregla el sistema de salud y que en la generación productiva se inicie nichos laborales y de producción.

Contar con menos nacimiento no es una buena noticia para la Seguridad Social. En el último resultado del Censo Poblacional 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), se registró a 16’938.986 personas en Ecuador. Según sus primeros datos los hogares han optado por espacios más pequeños.

La comunidad afroecuatoriana denuncia que ha sido “invisibilizada” en el censo Leer más

El número promedio de miembros de los hogares ecuatorianos consta de 3,2 miembros (a diferencia de 4,2 en 2001 y 3,8 en 2010). Un rango inusual que denota una transición demográfica que estaría cambiando el rostro del Ecuador.

A esto, también, llama la atención la caída en la tasa de natalidad. Por ejemplo, las proyecciones eran que entre 2010 y 2022 nazcan 4,3 millones de niños, pero esa cifra solo llegó a 3,7 millones. Esto significa que hubo una sobreestimación de alrededor de 600.000 nacimientos. En el caso de los adolescentes, por cada 1.000 de ellos de 15 a 19 años en el año 2022 se tiene a un 47,3 nacidos vivos. Es decir, en 1990 y 2022 la tasa de natalidad disminuye a 14 nacidos vivos por cada mil habitantes.

(Le invitamos a leer: El hospital Teodoro Maldonado Carbo suma su tercer gerente en este año)

Por lo que, contar con menos nacimientos presentaría dos escenarios que “detendría” el desarrollo de la Seguridad Social: el proceso de aportaciones disminuiría y sostener económicamente a todos los jubilados lograría ser un desafío sin garantías.

Así lo ve Francisco Andino, coordinador de Protocolo del Foro Permanente de la Salud y exministro de Salud, quien cree que si no existe un cambio en el Código de Trabajo no se podría sostener todos los pagos del IESS a corto plazo. “Se necesita 10 afiliados por un jubilado. Hasta el momento hay 2’200.000 afiliados y 588.000 jubilados lo que hace que no sea viable”, acotó.

Pichincha es el epicentro de las familias unipersonales Leer más

Si bien es un tema de Estado, para Andino la propuesta debería apuntar a regularizar el trabajo y apostar para que la población genere empleo. Según el INEC, la Población Económicamente Activa (PEA) registra un total de 8,5 millones de personas, cifra que se deslinda de los valores investigados por los expertos consultados por este Diario.

(También, le puede interesar: Quito se lleva el primer lugar por índices de desempleo)

“Las cifras impactan un 46 % a personas de 35 años, pero la proyección se reduce y se hace un rombo que determina que va a existir menos población que aporte y hay que sostener a mayor población jubilada porque al mejoramiento de los estándares de vida se establecen también población envejecida”, explicó el experto.

Asimismo, el analista económico Fidel Márquez concuerda en que la conformación de la pirámide poblacional cambiaría desde su base y el aumento de las edades influiría en la demanda de empleo, y por tanto ‘tocarían’ los recursos que ingresan al Seguro Social.

Contar con menos personas y estar en la informalidad provoca que los recursos de los jubilados no estén en función a la cantidad de aportantes porque no están asegurados. Richard Gómez,

​Vocal del Consejo Directivo del IESS

Esto sea con el aumento del año jubilar o ejecutando reformas para los ingresos e inversiones que realiza el seguro social. “Si aumenta el número de personas que entran en edades laborales en medida que disminuyan los nacimientos, nos vamos a convertir en una población vieja y que, probablemente, para el año 2060, Ecuador maneje una economía vieja”, detalló el analista.

Finanzas: El presupuesto en salud y educación se reducirá solo en caso de crisis Leer más

Que un país maneje una ‘economía vieja’ significa que es manejada por una población de adultos mayores y que se basa en métodos tradicionales de hacer negocios en lugar de usar las nuevas tecnologías de vanguardia. “Por ejemplo en países europeos pagan en determinadas ciudades para que vivan ahí”, dice Márquez.

(Le puede interesar: El IESS exige al Gobierno el pago por concepto de pensiones jubilares)

“Hay países donde se jubilan las personas y buscan otros trabajos donde personas más de 65 años se les mantiene los empleos”, agregó. Sin embargo, el analista no descarta que esta economía puede ser contrarrestada con los trabajos de ciencia y tecnología que se pueda crear con el paso del tiempo.

En cambio, desde el Consejo Directivo del IESS no ven con ‘buenos ojos’ las cifras del pleno empleo porque “quiere decir que hay menos personas en este momento y a la par son las que menos tienen un trabajo formal”. El caer en la informalidad, asegura el vocal del Consejo Directivo, Richard Gómez, hace que los recursos que se destina a los jubilados no esté en función a los “pocos aportantes porque no todos están asegurados”. Por lo tanto esperarían que para cortar con “el ciclo vicioso” el nuevo Gobierno y la Asamblea Nacional refuercen el Código de Trabajo para mejorar las contrataciones laborales.

El IESS para sostenerse necesita, según los estándares internacionales, mínimo 10 trabajadores activos por un jubilado, pero en la práctica, dice Gómez, “contamos con 5 trabajadores activos por un jubilado” y al no ingresar gente al mercado laboral “terminará afectando los ingresos del seguro y, por lo tanto, los servicios que prestan a los asegurados”.

El Seguro Social reforma los 'techos' de los aportes de los afiliados voluntarios Leer más

Y teme que con el transcurso del tiempo el Seguro Social mantenga la misma cantidad de jubilados y trabajadores activos ‘golpeando’ la sostenibilidad de la institución.

(Le puede interesar: El FUT analiza movilizaciones contra el decreto- ley del presidente Guillermo Lasso)

Gómez advierte que si el Gobierno de turno descuida el empleo en los ecuatorianos “entonces le tocará inyectar más dinero, tal vez, quitarle algún tipo de aprestación que es inconstitucional a los asegurados o aumentar el año jubilar ”.

De esta última alternativa piensa que no es la idónea: “esta comisión que hizo el presidente para sostener el fondo de pensiones yo me opuse porque es direccionar la crisis constitucional a los trabajadores y así siguen sin sincerar cifras”, aseveró.

El camino que proponen los expertos

De acuerdo a lo planteado por Francisco Andino, es vital que a partir de los nuevos registros de la población, el Gobierno empiece a “poner en orden el sistema sanitario de todo el país”. Se refiere a un tratamiento que debe obtener las nuevas generaciones ante las enfermedades crónicas degenerativas para que “se reduzcan en el tiempo y logren atender a la población con cambios de estilo de vida apropiado”.

IESS: Los empleados proponen su propia ‘receta’ para reformar la seguridad social Leer más

No es la mejor vía incrementar el año jubilar, dice Andino. Aparte detalla que por lo general, las enfermedades crónicas degenerativas comienzan a los 47 años “las personas cuando lleguen a los 60 años ya llegan sin capacidad de producción”, agregó.

Lo que sí ve imperante es la apertura a oportunidades laborales, disminuyendo la informalidad para incorporar más afiliados. “Por ahora que podemos tener un segmento poblacional informal, afiliado irregularmente puede también salvaguardar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, argumentó Andino.

Con el planteamiento concuerda Gómez, quien ve al año jubilar como “el escape para direccionar la crisis institucional a los trabajadores en vez de sincerizar la verdadera cifra”. Por ellos, prefiere proponer otros caminos: “Pagar el 40 %, cancelar el pago para las enfermedades catastróficas. Los empleadores cumplan con los pagos oportunos y colocar el nuevo reglamento que aprobó recién el Consejo Directivo para poder vender bienes improductivos que suman alrededor de 500 millones”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!