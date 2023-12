El plan Fénix, entre la estrategia y el disimulo

En el plan de gobierno, presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del hoy presidente Daniel Noboa, no está tipificado en ninguna de sus páginas el plan Fénix; la propuesta fue anunciada en un audiovisual tras alcanzar su participación en la segunda vuelta electoral.

El proyecto, del cual se conoce poco, comprende principalmente de la dotación de tecnología y equipos para las fuerzas del orden; y la renovación del sistema de inteligencia para optimizar la lucha contra el crimen organizado, con el fin de recuperar la seguridad en el país.

Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ha defendido que se aplica el proyecto de recuperación de la paz desde el primer día del régimen, pero al mismo tiempo dijo que no puede cumplir con lo prometido al menos desde el gobierno de Guillermo Lasso, porque de los más de 50.000 chalecos ofrecidos, solo se han pagado los 17.000 que ya se entregaron.

“De estos proyectos, que contaban con aval de Finanzas y Senplades, debía estar el dinero ahí y no lo está. Debía estar pagado a los proveedores, pero no lo está. Tenemos un serio problema de proveedores no pagados”, cuestionó la ministra.

El silencio que se mantiene sobre el plan Fénix es analizado como estrategia, pero también como una cortina.

Adicional a estas revelaciones, enfatizó que hay trabajo por detrás como la búsqueda de financiamiento, cooperación internacional en temas de capacitación y más detalles que no pueden ser revelados en su totalidad para no entorpecer los procesos y planes de trabajo.

A inicios de este mes, Noboa expuso en entrevista: “Tengo que comunicar cuando tengo que hacerlo, la comunicación es también manejo de silencios. Saber cuándo hay que explicar o hacer vocería y los tonos que usar, todo eso es parte de la gobernanza y de la comunicación política”.

Este tipo de posturas es analizada por expertos, en donde se señala que la falta de comunicación de al menos las líneas generales o directrices de la política pública de seguridad y de los resultados que se esperan en un mediano o corto plazo, fomentan una lejanía entre el ciudadano con sus urgencias; y las acciones de un Gobierno.

Comunicar es también el manejo de los silencios, saber cuándo hacerlo.

Daniel Noboa Azín, Presidente de la República

Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), argumenta que es muy importante anunciar las líneas generales para disminuir las muertes violentas, porque el año cerrará con una tasa de 45 casos por cada 100.000 habitantes.

“Se profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad y con efectos directos en la disminución de denuncias. El silencio, desde mi punto de vista, viene porque no tienes un equipo de seguridad completo. Hay mucho recelo, no hay un horizonte claro por donde se sepa que se va a llevar al país en año y medio”.

En tanto, para el experto penal Efrén Guerrero Salgado, no es útil para la administración pública exponer el plan Fénix, porque “aún no está construido de manera completa, tampoco en líneas generales, porque eso también genera filtraciones de seguridad; pero no sé hasta qué punto sea algo de consideración en el Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones”.

