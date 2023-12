Wilman Terán: "He tenido una silla rígida" para dormir

Wilman Terán compareció ante el juez nacional Felipe Córdova Ochoa la noche de este 14 de diciembre de 2023.

"He sido objeto de un trato cruel, inhumano y degradante", dijo el presidente del Consejo de la Judicatura.

Según Terán, luego de ser arrestado fue traslado a un lugar "que no es apto" en la Unidad de Flagrancia de Quito. Se quejó de que no tuvo donde dormir, solo "una silla rígida". También relató que no tuvo acceso a los servicios de aseo ni alimentación ni líquidos.

Con su segundo argumento, Terán se unió al relato de la mayoría de los sospechosos: dijeron que fueron detenidos sin conocer las razones y sin haber sido informados del inicio de la indagación previa.

Su abogado abogado Fausto Flores también subrayó que el parte dice que la hora de la detención fueron las 00:20 y el parte policial no dice las razones de la detención.

"Recién a las 04:00 de la mañana se le notifica (las razones)" dijo el abogado.

Terán aprovechó que estaba frente al juez para informarle que de último momento lo recursó motivado por todo lo que dijo anteriormente y también porque se había fijado la hora de la audiencia demasiado rápido y no sentía confianza de que el juez Córdova tramite su caso. Solicitó que el juez suspendida la diligencia.

La fiscal general Diana Salazar rechazó las retenciones para suspender la audiencia y dijo que demostrará que ese es parte del "modus operandi de esta organización". Pidió al juez que declare legal la detención de 31 personas entre jueces, fiscales, policías, abogados y más.

