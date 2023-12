La frágil seguridad de Ecuador se diluye en diferentes frentes

“Tranquilo no me tiene”, esa fue la respuesta del presidente de la República, Daniel Noboa al ser consultado por la violencia criminal en Ecuador en una entrevista realizada antes de viajar a Estados Unidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

Y no tenía 24 horas en su periplo en Norteamérica, cuando el embajador de ese país en el territorio nacional, Mike Fitzpatrick expresó que las bandas delictivas “están lavando su plata, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias. Sus testaferros ahora están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata” cuestionó.

Diario EXPRESO denunció hace dos semanas que la Fiscalía General del Estado entregó escuetas cifras sobre el procesamiento de casos por lavado de activos en la nación ante la insistencia de un pedido de información realizado.

Ahí mencionó que en 2023 hay 25 procesos legales en curso, pero no especifica que sean casos iniciados en este año. Pero el Informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señaló a Ecuador emite apenas 16 sentencias, todas mediáticas, entre los años 2017 y 2021.

El coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) lamenta que a pesar de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio en 2021, no se ha emitido una sola sentencia por blanqueo de capitales.

“Lo que se ha procesado, ha venido es por colaboración internacional. Quitando eso, no tienes una sola investigación por lavado vinculado a equipos de fútbol, lo que denota aún más la debilidad del sistema como lo hablamos” enfatizó.

A su regreso, Noboa respondió: “el narcotráfico tiene 500 formas creativas de lavar dinero” y que el objetivo de su Gobierno es reducir esas posibilidades. Para ello habló de fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

El blanqueo de capitales sostiene al crimen organizado y una muestra de su avance sin trabas algunas son las muertes violentas que del 01 de enero hasta el pasado 05 de diciembre, se contabilizaron 7.258 muertes violentas; casi el doble del total del año 2022, cuando fueron 4.632 y se consideró ese año como el más sangriento en la historia.

Los números preocupan a los expertos en seguridad porque apuntan que se cerrará el año con una tasa de mortalidad de 42 por cada 100.000 habitantes.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia ha resaltado que las estrategias de seguridad del corto mandato se mantendrán en reserva. Mientras tanto, no se ha designado autoridad para el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), entidad que administra las cárceles y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Daniel Pontón catedrático y consultor en temas de seguridad Pública apunta que por el mismo hecho de ser un mandato corto se debe optimizar el tiempo y que al menos, “se tenga al equipo completo” porque desde antes de ser posesionado se conocían de las problemáticas que asedian en la actualidad (revisar cuadro).

Diego Pérez, experto en seguridad de Estado, entiende que en algo más de 18 días no se pueden observar resultados de un gobierno, pero es importante una “planificación de seguridad que emita respuestas contundentes, y si no tiene autoridades completas, se sigue solo marcando intenciones pero eso queda en opiniones y no decisiones que resuelven las crisis”.

Este Diario ha solicitado al ministerio de Gobierno una entrevista con su titular y se espera la respuesta para la designación de espacio en su agenda.

Noboa señaló que su “indicador de éxito” en temas de seguridad será “que no estén cerrando los negocios, bajen las muertes violentas, que haya paz, no haya ‘vacunas’, orden en las cárceles, control de puertos y fronteras” resaltó.

Medidas tibias aplicadas

Los clubes deportivos de la serie A y la serie B que “participan en los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol” fueron agregados recién en 2023 por la UAFE para que rindan cuentas de sus movimientos económicos, pero la misma entidad de control no toma en cuenta a las empresas que se encargan de las apuestas y pronósticos deportivos que son observadas por organismos internacionales por su oscuridad en las transacciones.

Situación. Además del repunte de muertes violentas, no hay rastreo eficiente sobre el lavado de activos, acto que financia el crimen.

