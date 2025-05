Pierina Correa, hermana de Rafael, se retira de la política tras fracaso en Asamblea

Tras la no aprobación del COPINNA en la Asamblea, se despidió con un mensaje dirigido a la clase política ecuatoriana

Se despidió con la promesa de no volver. Tras la no aprobación del proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA), Pierina Correa, asambleísta correísta y hermana del expresidente Rafael Correa, no solo se despidió de la Asamblea Nacional que está por concluir su periodo, sino también de la política en general.

Luego de no conseguir el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para aprobar el COPINNA (proyecto de ley que llevaba seis años en espera), Correa tomó la palabra para hacer su última intervención: "Hoy le dieron la espalda a la niñez y adolescencia de este país. Era texto para última votación, no aplica nada más".

Sin embargo, su mensaje no quedó ahí. Correa también aprovechó su último día en funciones para anunciar su retiro de la política y dirigir un mensaje a quienes se quedan y a quienes se estrenan: “Me despido formalmente, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la política, que desafortunadamente me deja muchas decepciones, pero también grandes y entrañables amigos”.

¿Pierina Correa podría volver a ocupar un cargo público?

Aunque Pierina Correa ha anunciado su retiro definitivo de la política nacional, legalmente sigue habilitada para continuar en ella. De hecho, podría incluso aspirar a un nuevo periodo como asambleísta si así lo decidiera.

Antes de llegar a la Asamblea Nacional en 2021, Correa ocupó durante ocho años (de 2011 a 2019) la presidencia de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas). También fue candidata a la Prefectura del Guayas en 2019, pero perdió ante Carlos Luis Morales (+).

En 2021 encabezó la lista nacional del correísmo (entonces bajo la alianza UNES) y fue electa como la asambleísta más votada a nivel nacional. Sin embargo, en 2023, su mandato fue interrumpido tras la aplicación de la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso.

Posteriormente, en las elecciones anticipadas de ese mismo año, Correa volvió a postularse y obtuvo nuevamente una curul como asambleísta nacional. No obstante, según la normativa vigente, ese periodo extraordinario no se considera una reelección, por lo que todavía podría postularse para una nueva legislatura.

