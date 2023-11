Se pide pericia informática a Fiscalía por declaraciones de Luisa González

Quince días después de que la excandidata presidencial por Revolución Ciudadana, Luisa González dijera en una entrevista con el portal digital Ecuador Inmediato que Daniel Noboa Azín, presidente electo intentó ser la carta de su tienda política, ‘salió a la luz’ las fotografías de los escritos firmados por el ganador de los últimos comicios y sus abogados.

Se trata de tres fotografías que registran la recepción de una noticia del delito que fue firmada por Noboa Azín y que, la Fiscal Yanina Villagómez remitió el escrito para que se ejecute el sorteo correspondiente.

Presidente Daniel Noboa solicitó una acción urgente a Fiscalía para que se realice una pericia informática sobre declaraciones de @LuisaGonzalezEc. En la solicitud señala que González lo acusa de presuntos actos ilícitos, por lo que procederá a presentar la denuncia.

El papel con sellos de la Fiscalía General del Estado, expone que el 22 de octubre González declaró “Daniel Noboa quiso correr por la Revolución Ciudadana, pero nosotros no podíamos acogerlo porque primero su empresa debe impuestos al Estado, él no ha pagado sus impuestos, sin embargo ha sacado grandes capitales, no coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país, empresas en paraísos fiscales y demás”.

Razón por la cual la defensa de Noboa pidió como “acto urgente” la designación de un perito informático para que realice la “pericia informática” que permita determinar la existencia de las cuentas en las redes sociales.

El objetivo de la medida según se detalla en el escrito es que se evidencie que se materialice como evidencia y se adquiera para certificar lo denunciado por Noboa.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el equipo de comunicación de Daniel Noboa se limitó a señalar que se debe esperar el respectivo comunicado para tratar el tema. Lo propio para indicar si los escritos tenían veracidad. Tampoco se especificó en qué momento habrá pronunciamiento sobre el tema

Así también, se le pidió a la fiscal provincial Villagómez que propine más detalles de la diligencia ejecutada, la misma que ella asignó a que se tramite como se indica en la norma, pero contestó a este periódico que el pedido de información debe ser “canalizado a través de la dirección de comunicación social” y que además se encontraba fuera de la ciudad.

De su lado, el presidente electo Daniel Noboa y la excandidata presidencial Luisa González no se han pronunciado al respecto. En las elecciones presidenciales de segunda vuelta, Noboa venció a González por apenas 371.164 votos.