Noboa descarta apoyar un juicio político a la fiscal general y cogobernar con Correa

El presidente electo, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta y directora ejecutiva de The Interamerican Dialogue, Rebecca Bill Chavez, durante una conferencia ofrecida en Washington.

El presidente electo, Daniel Noboa, descartó ayer en Estados Unidos un apoyo al juicio político de la fiscal general, Diana Salazar, por parte de la nueva la Asamblea Nacional y un pacto político que implique un cogobierno con el exmandatario Rafael Correa, prófugo de la justicia, informó Infobae.

Los principios no son negociables”, dijo Noboa, quien visitó Washington, donde mantuvo reuniones con organismos financieros y aseguró que su país necesita un préstamo puente de 9 meses; además de criticar al gobierno de Nicolás Maduro

Según Infobae, Noboa aseguró que no cooperará con el gobierno de Venezuela hasta que no haya elecciones libres. Además, dijo que si bien tiene diálogo con la Revolución Ciudadana, partido de Correa, los acuerdos serán puntuales para aprobar leyes concretas y dejó claro que no cogobernará con ellos.

Aseguró que su bancada parlamentaria no apoyará ningún acuerdo para iniciar un juicio político a la fiscal general como promueve el correísmo. “No permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. Cualquier negociación tiene que ser estrictamente legislativa”, manifestó, según lo cita ese diario en línea.

Agregó que otro elemento que no está dispuesto a ceder es el referéndum que pretende realizar para poder tomar medidas de seguridad más extremas. “Nadie se opondrá”, dijo, y aseguró que lo realizará en el cuarto mes de su gobierno. “Eso es esencial, eso significa que en el primer semestre tendremos algunas victorias rápidas y algunos resultados reales”, aseguró.

En la negociación con los otros partidos en el Legislativo, Noboa pretende ser lo más abierto posible y sin excluir a nadie, pero siempre ley a ley. Aseguró que si un partido dice que no votará una ley para no quedar aprobándola junto a otro partido, le dirá adiós.

