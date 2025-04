El peso del voto adulto mayor es aún difícil de dimensionar

“Después de ver los resultados tan apretados de la primera vuelta, pensé que solamente en mi casa se estaban perdiendo dos votos”, dice el exasambleísta y médico manabita Leonardo Viteri, en relación a sus padres, Mariana Velasco y Leonardo Viteri Molinari, de 87 años.

¿Por qué promovió el voto del adulto mayor?

“Desde que dejé la política, hace ocho años, ellos ya no sufragaban”, comenta a EXPRESO, y aclara que no tiene vínculos con ADN, pero está en contra del socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Así que le dijo a su papá, quien fue ministro de Salud del expresidente Sixto Durán-Ballén (+), que por su movilidad reducida no se preocupe. “Yo lo llevaría a votar en ambulancia, camilla, silla de ruedas o cargado”.

Su madre, sin problemas, caminó hasta su junta electoral, mientras que su padre accedió al llamado voto asistido, por el que le llevaron la papeleta hasta el vehículo en el que lo movilizaron. Leonardo Viteri, como otros ciudadanos, consideran que el voto de los adultos mayores incidió en el triunfo por alrededor de 12 puntos de Daniel Noboa sobre Luisa González.

No es posible evaluar el peso del voto adulto mayor

En redes sociales, activistas convocaron a hijos y nietos a llevar a sus padres a sufragar. La activista Pamela Troya escribió en X: “Hoy el pasado salvó al presente para que tengamos futuro. Gracias, abuelitos y abuelitas”. Y un gráfico con la leyenda: “Su voto hoy salva al Ecuador”.

Sin embargo, pese a su evidente alta participación, es prematura cualquier conclusión sobre la incidencia del voto de personas de 65 años en adelante.

Así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aclaró que en la fase poselectoral, una vez que se digitalicen los padrones de todas las juntas receptoras del voto, se contará con esos datos de la primera y segunda vuelta. Es decir que por ahora solo es posible hacer conjeturas.

Eso también señala David Vera, estadístico y docente universitario, para quien con los datos del CNE se medirá la efectividad de esta ‘campaña’. “Hay que analizar la primera y segunda vuelta”, especifica.

8.5 % de la población

En cuanto al peso demográfico, los adultos mayores representan el 8,5 por ciento de la población. En este año son 1’5038.000, precisa Vera. Y también que para ser determinantes en el resultado, todos o gran parte deberían haber apoyado a Daniel Noboa. “Las redes sociales no tienen un efecto cuantitativo, pero sí cualitativo, para posicionar narrativas. Los algoritmos nos encierran en una burbuja”, anota. Le parece que esa idea pudo mover otro voto facultativo, el de chicos de 16 a 17 años, que representan el 3,5 por ciento de la población (639.000 personas).

Según datos del CNE, en las elecciones generales del 2023, de 1’717.842 adultos mayores que podían acudir a votar, participó solo el 57,86 por ciento.

Otras historias

EXPRESO se contactó con dos hogares para adultos mayores de Quito, cuyos administradores pidieron que no se los identifique. En uno, con amplias instalaciones de casi dos hectáreas, se dijo que para la primera vuelta, cuatro de sus habitantes salieron a votar, mientras que en la segunda, dos: una que se moviliza sola, y otra que fue acompañada por su hija. En el otro dijeron que no hubo salidas inusuales.

Nelly Chávez, de 73 años, cree que hubo una respuesta extraordinaria el domingo. “Tomaron conciencia de su responsabilidad para salvar a la patria. Vivieron 10 años de un gobierno autoritario, que asaltó los fondos del Seguro Social”. Aunque la jubilada admite que nunca ha dejado de sufragar, dice que vio a más personas de más de 65 años en su recinto.

Chávez espera que el presidente Noboa reflexione sobre la confianza que le han dado los adultos mayores y trabaje por ellos. Dice que puede parecer contradictorio este apoyo, ya que “la triste realidad es que por atención en salud esperamos tres o cuatro meses. Nos preocupa que usen los 50 millones de dólares del fondo de pensiones para el pago del estímulo de jubilación para el sector público y que aún el presidente del Consejo Directivo del IESS sea delegado del Gobierno, cuando los afiliados aportamos y estamos sin representante”.

La comunicadora Claudia Arteaga, hermana de la expresidenta de la República Rosalía Arteaga, contó que sus padres de 85 y 92 años siempre acuden a votar. El domingo fueron aun más entusiasmados, dijo. Pero esta vez motivaron a otros familiares de más de 80 años, que viven en Cuenca y en Guayaquil. Ella cree que se debe tomar en cuenta que la expectativa de vida se incrementó y que ahora personas de 70 años están totalmente activas.

Cifras

Daniel Noboa, por ADN, alcanzó 5,8 millones de votos, frente a 4,6 millones de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, en la segunda vuelta.

