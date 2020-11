¿Por qué hay protestas en Perú? ¿Cómo afecta la situación de Perú a Ecuador? Claves para entenderlo

Perú está sin presidente. Este 16 de noviembre de 2020, a las 14:00, está previsto se abra una nueva votación para que alguien asuma el cargo. Esto, luego de la renuncia del presidente interino Manuel Merino el domingo pasado.

Así pasó todo:

El pasado lunes 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, aludiendo que el mandatario no podía seguir en el poder por “incapacidad moral”. Lo acusaron de recibir, por debajo de la mesa, hasta 650.000 dólares para conceder dos obras públicas, en el periodo que fue gobernador de la región de Moquegua (2011-2014). Si bien Vizcarra ya estaba en medio de un juicio político, audios 'comprometedores' donde hablaba él con el exministro de agricultura, José Hernández, que se viralizaron y fueron el empuje que lo sacó de la presidencia y lo convirtió en un punto de señalamientos por corrupción.

Vizcarra niega las acusaciones y que haya recibido coimas por obras.

Tras su salida, el 10 de noviembre el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió como presidente interino. No obstante, la noticia de la destitución y la imagen del nuevo mandatario, no fue para nada bien recibida por miles de personas que se volcaron a las calles a protestar.

Desde el lunes pasado hay tres muertos por las manifestacione y decenas de heridos. Las protestas se realizan en las calles de Lima, frente al Palacio de Justicia, e incluso en las redes sociales. Los manifestantes califican de golpista a Manuel Merino.

Esta crisis peruana ha generado la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que urgió al país a resolver su situación su ”crisis política en observancia a los estándares interamericanos sobre separación de los poderes y el respeto al Estado de Derecho, y mediante la realización de elecciones generales en las fechas programadas”.

¿Cómo afecta la situación de Perú a Ecuador?

Para Alejandro Rodas, abogado, experto en derecho constitucional y ciencias políticas, las protestas que se dan en Perú podrían replicarse, en estos momentos, em Ecuador, donde se habla de las figuras ya presentadas como candidatos presidenciales. Además de un sinnúmero de actos de corrupción en plena pandemia, que son otra justificación para protestar.

“Ecuador y Perú no solo somos vecinos, sino que culturalmente somos muy parecidos, en su aspecto social y a los hechos políticos”, menciona.

La crisis en Perú le afecta a Ecuador de forma política, enfatiza. Detalla, que hasta se pueden generar focos de inflexión, donde puedan ocurrir hechos parecidos a los que se están dando en el vecino país. Es decir, que el estallido social en Perú, podría empujar a una réplica de protestas en Ecuador.

Un escenario propicio para eso, detalla el especialista, solo por dar un ejemplo, es lo que está ocurriendo con la candidatura a la presidencia del empresario Álvaro Noboa, donde miles de personas muestran su enfado porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desestimado por sexta vez su candidatura. U otro ejemplo, es que niegue el CNE, el binomio de Aráuz, candidato del correísmo.

“Vamos a ver que las injusticias en el hermano vecino país de Perú también han sido las mismas de nosotros, pero acá no protestamos”, indica Rodas al explicar posibles paralelos entre la realidad peruana y la nuestra.

El experto añade además que el común denominador de Ecuador y Perú, es la corrupción y la poca transparencia y legitimidad de sus actores políticos, que son sus representantes. Analiza que las protestas en Perú, demuestran que el Parlamento, como en Ecuador, carece de credibilidad.

Ecuador no se ha pronunciado sobre la crisis de Perú y no felicitó a Merino en sus dos días en el poder. Para Rodas, en cuestiones de estrategia política, el silencio de Ecuador es prudente, ante la inestabilidad peruana, cuya población en este momento no tiene quién la gobierne.

"Somos sociedades muy desafectas, nos involucramos con la política en elecciones o en una profunda crisis" Leer más

El abogado y politólogo Álex Cedeño, menciona a EXPRESO que lo ocurrido en Perú es un reflejo de lo que ha venido ocurriendo Ecuador, por lo deberíamos hacer uso de las tecnologías de la información para incrementar las capacidades de control.

"América Latina se asienta sobre pulsaciones históricas de una gran permeabilidad hacia la corrupción, siendo la política un reflejo de la ética y moral de nuestras sociedades. Esta realidad histórica ha creado un caldo de cultivo poco favorable para la calidad de nuestras administraciones. Nuestros gobiernos han diseñado un tejido institucional por demás débil, sin espacio para la edificación de diques que permitan frenar la corrupción política, empresarial y social", detalla.

Asimismo, indica que la legitimidad de las administraciones públicas, solo se logrará si existen procesos que transparenten la toma de decisiones, sus motivaciones y sobre todo el gasto público en países como Perú y Ecuador.