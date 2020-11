Álvaro Noboa pelea por su sexta papeleta

Dos lecturas diferentes sobre un mismo tema. El empresario Álvaro Noboa no está dispuesto a que le borren de la papeleta de las elecciones presidenciales de febrero próximo, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó ayer la candidatura que presentó, por sexta ocasión, esta vez bajo el auspicio de Justicia Social.

Ayer, a través de su principal vocera, Sylka Sánchez, Noboa anunció que impugnará la decisión del organismo electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que hace prever que el desenlace de este caso podría demorar algunas semanas, aumentando la incertidumbre sobre las candidaturas definitivas para 2021.

Este caso ha tenido varios episodios, en apenas dos semanas. El 30 de octubre pasado, los jueces electorales fallaron a favor de que Justicia Social se mantenga en el Registro de Organizaciones Políticas, frustrando una decisión del CNE que, el 16 de septiembre, decidió terminar con la vida jurídica de ese movimiento, liderado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez (caso Sobornos), por recomendación de la Contraloría General.

Seis días después, el 5 de noviembre, el pleno del CNE aprobó una resolución acogiendo los puntos de la sentencia del Contencioso, uno de los cuales dispone, como medida de reparación, permitir y dar plazos a Justicia Social para que desarrolle sus procesos de democracia interna para la selección de candidatos.

Con esa resolución, dos días más tarde, Noboa ingresó la solicitud de inscripción al CNE en binomio con Gino Cornejo. Pero ayer, los consejeros llegaron a la conclusión de que este grupo político no vio afectados sus derechos de participación, pese al proceso que tenía en contra, y tuvo igual tiempo que los demás para desarrollar democracia interna, la aceptación personalísima de candidaturas y la inscripción de candidatos.

Entonces, el consejero Luis Verdesoto mocionó dejar sin efecto la resolución del CNE del 5 de noviembre que daba nuevos tiempos a Justicia Social para que pueda escoger a sus candidatos.

Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó ayer que el impedimento de Noboa no pasaba por no haber sido parte de una elección interna de Justicia Social. Ese requisito sí habría cumplido tras la renuncia a la precandidatura de Fabricio Correa.

Lo que no hizo Justicia Social es ingresar la solicitud de inscripción de Noboa hasta las 18:00 del 7 de octubre, que era la hora y fecha límite determinada en el calendario electoral.

“No cumplió con el procedimiento dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral. Aclaro que no estamos obstaculizando a ningún candidato. Justicia Social jamás tuvo impedimento del CNE para continuar con todos los procesos en igualdad de condiciones. Se les dio asistencia técnica y no se les cerró el sistema informático”, señaló la funcionaria.

Sánchez negó ayer que haya habido una demora en la inscripción y mostró un formulario en el que efectivamente se puede ver el ingreso de datos de Noboa y Cornejo. Sin embargo, no aclaró si ese documento fue obtenido el 7 de octubre pasado o el sábado anterior. “Hay que presentar una impugnación ante el TCE para que ordene que se cumpla su propia sentencia, que es lo único que le corresponde hacer al CNE”, dijo.

Similar criterio tiene la consejera Esthela Acero, que fue la única que se abstuvo de votar a favor de esta resolución, porque considera que la sentencia del TCE sí habla de abrir nuevos plazos para que Justicia Social pueda elegir internamente candidatos y luego inscribirlos en el CNE.

A favor votaron Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita, y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera. El movimiento CREO y el Partido Social Cristiano (PSC) también impugnaron la resolución de 5 de noviembre, pero luego de la decisión adoptada por la mayoría del CNE ambos reclamos fueron declarados improcedentes.

'Alvaristas' estén firmes

Álvaro Noboa rompió en la tarde el silencio para pedir a sus simpatizantes que se mantengan firmes ante la decisión del CNE.

“Los alvaristas manténgase alvaristas. Yo me mantendré en la lucha, pero no nos dejemos robar más”, señaló en un mensaje que no duró más de 25 segundos y en el que aseguró que mantendrá informada a su militancia.