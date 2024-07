Alondra Santiago: audiencia de acción de protección será el 5 de julio

El abogado de la periodista cubana Alondra Santiago, Carlos Soria, anunció este 1 de julio que se ha fijado fecha y hora para la audiencia en la que se resolverá la acción de protección solicitada por Santiago para recuperar la visa que le fue revocada por la Cancillería ecuatoriana. Según un informe de inteligencia, Santiago habría incurrido en actos que atentan "contra la seguridad del Estado".

En dicha diligencia, que se llevará a cabo el próximo 5 de julio a las 09:30 de manera pública, se determinará si hubo o no vulneración de derechos al retirar la visa permanente de la periodista y ordenar su salida del país. También se analizará si el Estado vulneró la libertad de expresión.

La periodista presentó el pasado 27 de junio una acción de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con la finalidad de recuperar su visa de amparo, que le fue revocada tres días antes. El recurso, invocado cuando una persona considera que sus derechos constitucionales han sido quebrantados, fue interpuesto en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito.

Tenemos fecha de audiencia. Gracias a quienes se han presentado como Amicus y a toda la sociedad que está pendiente. Esperamos su presencia. Por el derecho humano a expresarnos libremente.

24 horas después, Alondra Santiago salió del país por su seguridad, según explicó en un video publicado por su abogado Carlos Soria, en su cuenta de redes sociales.

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", señaló Santiago en un largo video.

Alondra Santiago agregó que "la quieren silenciar" y que su vida corre peligro. "En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abuso del poder", expresó. Agregó que recibió recomendaciones de abandonar Ecuador por parte de "personas cercanas" al presidente y a funcionarios de Gobierno.

