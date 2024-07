Alondra Santiago: "lo que más necesito ahora es regresar a mi país, que es Ecuador"

Luego de haber salido del país tras el retiro de su visa por parte del Gobierno ecuatoriano, la periodista Alondra Santiago habló de su actual situación este lunes 1 de julio en donde expresó sus ganas de volver a Ecuador.

Santiago expone que siente como un "destierro" el haber tenido que dejar el país en el que ha vivido por 19 años, después de que la administración del presidente Daniel Noboa le revocara la visa en unas circunstancias que no han quedado del todo claras. "Básicamente lo que hicieron es no dar justificación alguna, yo no he cometido ningún acto dañino para la población, para Ecuador", sostiene.

La periodista de origen cubano apunta a que de forma arbitraria y autoritaria la sacaron de su hogar. "Me separaron de mi familia", dice. Además, expresa sus deseos de pronto volver. "Creo que lo que más necesito ahora es poder regresar, regresar a mi país, que es Ecuador, independientemente de donde yo haya nacido", dijo en una entrevista con Radio Pichincha, esta mañana.

Con lágrimas en sus ojos, Alondra Santiago confiesa que ha sido difícil estar lejos de su madre en esta situación. "El único momento de mi vida en donde yo he tenido que separarme de mi mamá fue en esos siete meses en donde mi mamá vino a Ecuador y yo me quedé en Cuba", afirma, añadiendo que "el Gobierno de Daniel Noboa nos pone en esta situación".

La periodista señala que si se quedaba en el país y esperaba a que se efectúe su proceso de deportación, "eso iba a ser un show (...) Probablemente hubieran ido, sino me hubiera ido antes, a meterse con toda la casa, de ley sabían donde vivía".

Acciones legales que ha emprendido la defensa de Alondra Santiago

Santiago expone que sus abogados presentaron el jueves 27 de junio una acción de protección en contra de la Cancillería de Ecuador.

Según el acta, la acción recayó donde la jueza Sandra María Yanchatipán Sánchez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre de Quito.

El abogado Carlos Soria, quien lleva adelante la defensa de Santiago, explicó recientemente que la acción de protección incluye la solicitud de una medida cautelar que buscaba evitar la deportación de la periodista y actriz.

Alondra Santiago salió de Ecuador el 28 de junio

En un video publicado por su abogado Carlos Soria en su cuenta de X la mañana del viernes 28 de junio, la comunicadora expresó las razones para abandonar el país, luego de que el Gobierno nacional le revocara la visa permanente.

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", señaló Santiago en los primeros segundos del clip.

La periodista advirtió que "la quieren silenciar" y que su vida corre peligro. "En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder", expresó Santiago. Agregó que recibió recomendaciones de abandonar Ecuador por parte de "personas muy cercanas" al presidente Daniel Noboa y a funcionarios de Gobierno.

En una entrevista con radio Armónica, este viernes 28 de junio, el abogado Carlos Soria había adelantado que Santiago salió del país para asistir a un foro internacional.

Por respeto al estado de derecho, y ante la ausencia de garantías para @cubalondra. pic.twitter.com/SJfUCnV0Cq — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2024

