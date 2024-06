Alondra Santiago: estas son las razones por las que abandonó Ecuador

No me botan, yo me voy. La periodista cubana Alondra Santiago, con orden de deportación tras ser acusada de atentar contra la seguridad pública y la estructura del Estado, salió de Ecuador antes de que se efectuara su salida oficial, como lo dispuso la Cancillería en el plazo de cinco días. Según Santiago, ha decidido irse para no ser parte de la "cortina de humo" con la que la administración del presidente Daniel Noboa buscaría ocultar los graves problemas que afectan al país.

¿Cuánto costó la cadena nacional "por respeto al país" emitida por el Gobierno? Leer más

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada; me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia", explicó en los primeros minutos de un video publicado por su abogado, Carlos Soria, este 28 de junio en X.

Santiago agregó que, más allá del show político, el motivo de su salida se da por prevención y por su seguridad: "Me quieren silenciar. Mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendaciones muy cercanas y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el Gobierno, me piden que me ponga a buen recaudo porque no pararán. No pararán hasta terminar con mi voz", dijo Santiago.

La periodista planteó dos acciones para revertir la revocatoria de visa: una en la Corte Constitucional y otra en la justicia ordinaria en contra de la Cancillería. Esta segunda causa recayó en el despacho de la jueza Sandra Yanchatipan, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito.

Al respecto, la periodista enfatizó que confía en la justicia ecuatoriana y que esta fallará a favor de la verdad. Yo regresaré y ustedes lo saben. "Este es mi país; nadie ni nada callará mi voz".

Por respeto al estado de derecho, y ante la ausencia de garantías para @cubalondra. pic.twitter.com/SJfUCnV0Cq — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2024

¿Por qué le retiraron la visa a Alondra Santiago?

25 días después de que la periodista cubana Alondra Santiago publicara un video señalando al gobierno de Daniel Noboa como incompetente y detallara los problemas que aquejan al país, como la inseguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decidió retirar la visa concedida en 2016 a la periodista, quien desde ese año reside en el país bajo la condición de ecuatoriana naturalizada. ¿La razón? Haber hecho algo que a consideración de la ley no estuvo bien.

Alondra Santiago es una periodista cubana radicada en Ecuador. TOMADA DE @alocuba

Daniel Noboa: "Han querido usar a mi hija como moneda de cambio por impunidad" Leer más

La decisión fue tomada, según la resolución a la que tuvo acceso este Diario, en base a un informe técnico que el Ministerio de Relaciones exteriores solicitó, el pasado 12 de junio a la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares. En este se señala que la periodista Santiago "ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del estado". Dicho esto, el ente pidió al Viceministerio de Movilidad Humana revocar la visa de residente permanente de la periodista.

Luego de recibir dicho informe técnico, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su decisión por la vía jurídica, señalando que la periodista "ha cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado, debidamente determinados por la autoridad competente", como reza el artículo 68 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su inciso quinto, numeral tres.

En dicha resolución también se indicó que, como parte de la decisión, se debe notificar a la autoridad de Control Migratorio para que, en el término de cinco días, inicie el proceso de deportación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!