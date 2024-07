Perfiles de Opinión: Alcaldes de Quito y Guayaquil con malas calificaciones

Perfiles de Opinión difundió su reporte mensual de julio del 2024, en el que se confirma que el principal problema de la población es la inseguridad. El presidente Daniel Noboa sigue apareciendo como el más votado, entre los precandidatos a las presidenciales de febrero del 2025.

Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez obtuvieron malas calificaciones a sus gestiones al frente de las alcaldías de Quito y Guayaquil, respectivamente.

En redes sociales hubo algunos comentarios al respecto. Así, el académico Fernando Carrión comentó en su cuenta de X: "Pabel Muñoz en caída, según Perfiles de Opinión".

Daniel Salcán, seguidor de la Revolución Ciudadana, escribió en X: "Los últimos números de Pabel son preocupantes; está cayendo y es lógico. Fuera del metro, prácticamente no hay gestión. Entiendo el ataque perpetuo que reciben, pero Pabel ha optado por el peor de los caminos: la inmovilidad, el no cambiar nada por miedo. La RC es lo contrario a eso; la RC es gestión, es cambio, sin miedo. Ojalá reaccione y dé un giro de timón. Pabel es un gran gestor y creo que tiene el potencial para ser el alcalde que Quito necesita. Ojalá".

Días atrás, EXPRESO ya publicó datos de desaprobación de las gestiones de ambos alcaldes.

Los datos de la encuesta de Perfiles de Opinión



- ¿Cuán creíble le parece el Municipio de Quito?

30.78%, poco creíble.

25.50%, algo creíble.

25.10%, nada creíble.

17.37%, creíble.

1.25%, no responde o no sabe

Hasta enero pasado, el 54.18% le creía.

- En cuanto a la calificación de la gestión del Alcalde de Quito. Las respuestas:

44.09%, mala.

39.08%, buena.

9.23%, muy mala.

4.40%, no sabe o no responde.

2.39%, muy buena.

- ¿Cuán creíble le parece el Municipio de Guayaquil?

43.18%, poco creíble.

22.43%, nada creíble.

18.19%, creíble.

8.65%, no sabe o no responde.

7.55%, creíble.

En enero, el 39.80% de consultados le creía al alcalde Aquiles Álvarez.

Tampoco al presidente Daniel Noboa le va bien en relación a su intención de ir otra vez por la Presidencia.

- Si el presidente Noboa se presentase de candidato para la reelección, ¿Qué lo que usted haría?

El 37.25% respondió que definitivamente no votaría por él. El resto contestó así:

22.98% probablemente votaría por él.

18.90% es difícil que vote por él.

12.78% definitivamente votaría por él.

8.07% no sabe o no responde.

- Calificación a la gestión del presidente Daniel Noboa

38.41%: Buena.

38.28%: Mala.

14.19%: Muy mala.

6.26% : No sabe o no responde.

2.86% : Muy buena.

- ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país?

El 57.27% de encuestados respondió que la inseguridad y la delincuencia; 12.14%, desempleo; 9.85%, crisis económica; 7.23%, corrupción.

Además, el 74% de los encuestados considera que Ecuador va por el camino equivocado, frente al 19.12% que dice que va por el camino correcto. Y 6.76% que no sabe y no responde.

En este informe de julio del 2024, realizado del 6 al 8 del mes, en Quito y Guayaquil, la muestra fue de 621 encuestados, de 18 a 65 años.

Perfiles de Opinión también preguntó a qué instancia debería Noboa encargar la Presidencia, en caso de buscar la reelección. El 47.35% de consultados respondió que debe encargarla a la Presidencia; 20.64%, a un ministro de su gabinete; 18.45%, el presidente no necesita pedir licencia, puede ser presidente y candidato a la vez; 13.55%, no sabe o no responde.

En X, el abogado Ramiro García, se refirió a las cifras relacionadas con la gestión calificada como positiva de Noboa: "En 6 meses el Gobierno se ha comido 40 puntos de popularidad. Le quedan otros 6 meses para que se realicen las elecciones, cuánto más va a bajar? Será que le alcanza para llegar a segunda vuelta?".

En el informe de Perfiles de Opinión, en general, las autoridades sacaron malas calificaciones, a excepción de la Fiscal General del Estado y la Prefecta del Guayas.

