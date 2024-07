Los quiteños no ven obras relevantes en la ciudad

“En un año y dos meses de gestión no he visto ninguna obra significativa en la ciudad, además del Metro de Quito”, esa es la lectura que tiene César Moreno, de 33 años, sobre la gestión del alcalde Pabel Muñoz.

Con él coincide Natali Erazo, comunicadora social. Cree que pese a que en poco más de un año no se pueden lograr grandes avances, tampoco ve que se haya empezado a trabajar en muchas de las necesidades apremiantes de la ciudad. “Aunque hay metro, el tráfico todavía es un caos, los conductores hacen lo que quieren, no hay control a las ventas informales. Además, existen vías y calles en mal estado y la inseguridad cada vez es peor”, dice.

Lea también: Cambiar de modelo de planificación territorial, una salida compleja para Quito

Carlos Ávila: “Quito debe su vulnerabilidad a la construcción informal” Leer más

Con Moreno y Erazo están de acuerdo un 42 % de quiteños, quienes desaprueban el desempeño de Pabel Muñoz, según la encuesta realizada por la multinacional Ipsos.

Menos aprobación

Con el paso del tiempo, la aprobación del alcalde ha bajado. En octubre de 2023, por ejemplo, un 51 % de capitalinos calificaba la gestión de Muñoz como buena, y un 9 % como muy buena. Sin embargo, una reciente encuesta de Ipsos reveló que la cifra cayó al 32 %, mientras que un 42 % desaprobó su gestión.

Para Gustavo Isch, consultor político, el 42 % de desaprobación es una cifra alta, considerando que no lleva ni la mitad de su mandato al frente del Cabildo. “Es un deterioro que está cercano a la mitad de habitantes y eso debe ser un llamado a la acción para mejorar la gestión no solo del alcalde, sino de todo el Municipio”, sostiene.

Vías en mal estado, uno de los problemas

William Basantes, presidente de la Federación de Barrios del Distrito Metropolitano de Quito, señala que la cifra es evidencia del descontento de las personas que viven en la capital en temas como vialidad y recolección de basura. Al igual que Moreno y Erazo, considera que no se ha empezado siquiera a trabajar en obras trascendentales y de gran impacto para la ciudad.

RELACIONADAS Estos serán los cierres parciales por el mantenimiento vial en la Simón Bolívar

Basantes cita como ejemplos las vías del sur. “La Quitumbe Ñan, desde la Ecovía hacia La Ecuatoriana, es desastrosa. En Turubamba ni siquiera hay cómo transitar. En Chillogallo, más de dos cuadras de la calle Julio Jara están totalmente acabadas”, asegura.

El dirigente barrial agrega que la vía del sector San Gregorio de Chillogallo es una importante arteria que conecta los 14 barrios de la zona. “Todos usan esa calle, solo tocando con el zapato el adoquín se mueve”,.

Preocupación por la calidad de los trabajos

Lo que le preocupa, además de la falta de intervención en muchas de las vías, es que cuando se realizan los trabajos, estos no duran. Menciona que la empresa municipal es la encargada de hacer los bacheos, pero luego de una semana deben volver a gestionar su regreso. “Es una especie de remiendo, no sé si el material es de mala calidad o qué sucede, pero al poco tiempo los huecos vuelven”, insiste.

La avenida Universitaria está llena de baches. Los vecinos del barrio aseguran que los trabajos de mantenimiento no duran. Foto: Ángelo Chamba

Mayra Mejía tiene la misma percepción. Ella vive en la Tola Chica 3, en Tumbaco. Recuerda que en 2021 hicieron trabajos de reasfaltado en la avenida Universitaria que, según dice, no duraron.

“Solo vienen a rellenar los huecos y al poco tiempo aparecen de nuevo”, señala. Desde su micromercado también ha sido testigo de cómo los vehículos que circulan por ahí sufren daños. En la actualidad, la gran arteria vial, que une sectores como La Tola Grande, La Tola Chica y La Morita, y que también sirve de interconexión hacia la Ruta Viva, está llena de baches.

La percepción de Basantes y de Mejía la comparten el 56 % de quiteños que, de acuerdo con la encuesta de Ipsos, está muy insatisfecho con la calidad de las obras públicas que se ha realizado en la ciudad. Mientras que un 51 % está insatisfecho.

La basura en la ciudad

La empresa investigadora también consultó sobre cómo califican lo quiteños la limpieza general de la capital. Para un 48% es muy mala y un 53 % la considera mala.

César Moreno no fue parte de la encuesta, pero está de acuerdo en que no solo la limpieza está mal, también todo el sistema de recolección. En su barrio, en Llano Chico, no hay contenedores de basura, por lo que los vecinos la dejan en la calle.

Para un 48% de quiteños considera que la limpieza general de la capital es muy mala. Foto: Ángelo Chamba

Cuando el carro recolector no cumple con los horarios establecidos hay problemas: desperdicios por todo lado, fundas rotas y un olor insoportable. “No se ha implementado un sistema de saneamiento óptimo, todo sigue funcionando igual, con las mismas deficiencias”, indica.

En ese sentido, Basantes ve otro problema. Señala que pese a que muchos vecinos han tenido la iniciativa de clasificar los desechos, a la final no sirve de nada porque el carro recolector “mezcla todo”.

RELACIONADAS Clausuran restaurante de comida en el norte de Quito

Para la docente e investigadora de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, Irma Jara, el porcentaje alto de desaprobación de Muñoz justamente se debe a que las personas no evidencian un cambio significativo respecto a problemas en el tránsito, las vías, seguridad y que todo sigue igual.

Por ello es importante, acota, que se visibilicen los avances o las decisiones que se han tomado en torno a esas necesidades que son prioritarias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!